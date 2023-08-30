Освобождение Роботино длилось почти три месяца — ОВА

Освобождение Роботино Запорожской области продолжалось почти три месяца из-за того, что российские оккупанты создали эшелонированную линию обороны.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал первый заместитель главы Запорожской ОВА Руслан Мовчан.

Он отметил, что Силы обороны Украины постепенно продолжают деоккупировать Запорожскую область от захватчиков.

— На днях освободили село Работино. Этот населенный пункт освобождали почти три месяца, потому что оккупанты обустроили там многоэшелонную оборонительную линию с момента его оккупации, — отметил он.

Мовчан отметил, что в настоящее время Работино полностью деоккупировано, а на здания органов местной власти вернулась украинская государственная символика.

Также он рассказал, что из деоккупированного Роботино в Запорожской области эвакуировали всех гражданских.

Напомним, 22 августа сообщалось, что украинские защитники с боем вошли в село Работино Запорожской области.

А в понедельник, 28 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освобождение села Работино Запорожской области.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.