Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
В Днепре задержали полицейского, который застрелил мужчину во время проверки авто
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Ошибка — это единственный вариант: как могла произойти авиакатастрофа, в которой погибли Джус, Проказин и Минка
Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Части переселенцев отменят выплаты: что изменится для ВПЛ в сентябре

пенсія гроші
Фото: Depositphotos

С 1 сентября 2023 года часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) перестанут получать деньги от государства.

Изменения в порядке назначения и продления выплат на проживание для ВПЛ предусмотрены правительственным постановлением №709, вступившим в силу 15 июля.

Так, с 1 сентября 2023 года право на выплаты теряют те внутренние переселенцы, кто после принятия постановления:

  • приобрел новое транспортное средство, которому менее 5 лет (кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны);
  • приобрел на сумму более 100 тыс. грн земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);
  • имеет на депозитном банковском счете более 100 тыс. грн;
  • приобрел иностранную валюту, а также банковские металлы на сумму более 100 тыс. грн (кроме средств, полученных от благотворительных организаций, валюты, приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг);
  • имеет в собственности жилье, расположенное на территориях, где не ведутся активные боевые действия или которые не являются временно оккупированными (если оно имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи).

Если по результатам проверки примут решение о прекращении выплат, ВПЛ об этом сообщат.

В случае несогласия, гражданин может обжаловать такое решение органа соцзащиты, предоставить подтверждающие документы и продолжать получать выплаты.

Остальным внутренне перемещенным лицам автоматически продолжат выплаты. Помощь будут получать все ВПЛ, проживающие в Украине, в размерах:

  • 3 тыс. грн — для лиц с инвалидностью и детей;
  • 2 тыс. грн — для других лиц.

Исключением являются граждане, которые находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин; фактически вернулись к покинутому месту жительства; отбывают наказание в местах лишения свободы; были осуждены за преступления против основ нацбезопасности Украины.

На выплаты от государства могут претендовать украинцы:

  • которые переместились с территорий, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ (перечень утверждает Минреинтеграции);
  • у которых жилье разрушено или непригодно для проживания вследствие войны.

Помощь также назначается ребенку, который родился у ВПЛ после перемещения.

Начиная с 1 сентября 2023 года выплаты ВПЛ будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

Читайте также
Выплаты ВПЛ, церковный календарь и новый учебный год: что изменится в Украине с 1 сентября
Зміни з 1 вересня 2023

Источник: Минсоцполитики
виплати, ВПО, Соціальні виплати
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Выплаты ВПЛ, церковный календарь и новый учебный год: что изменится в Украине с 1 сентября
Зміни з 1 вересня 2023
Где ведутся боевые действия: в Украине обновили список территорий
Бої на фронті
Выплаты ко Дню Независимости 2023: кто получит и размер
Части переселенцев отменят выплаты: что изменится для ВПЛ в сентябре
Материальная помощь на оздоровление 2023: что это такое и кто может получить выплату
Части переселенцев отменят выплаты: что изменится для ВПЛ в сентябре
Почему не приходят деньги ВПЛ – причины задержки выплат
гроші, гривні, виплати
Игры
Видео
Части тел россиян разбросало на деревья: пленные оккупанты божатся не возвращаться в Украину

Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.

Андрей Почтев
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.08.2023)
Части переселенцев отменят выплаты: что изменится для ВПЛ в сентябре
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.08.2023)
Части переселенцев отменят выплаты: что изменится для ВПЛ в сентябре
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (30.08.2023)
Части переселенцев отменят выплаты: что изменится для ВПЛ в сентябре
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (30.08.2023)
Части переселенцев отменят выплаты: что изменится для ВПЛ в сентябре
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь