Нация, возрожденная из пепла: Кулеба поделился роликом об украинской инсталляции на Burning Man 2023

31 августа на фестивале независимого искусства Burning Man 2023 в пустыне Блэк-Рок в штате Невада (США) состоялось торжественное сожжение деревянного короба, который скрывал скульптуру птицы-феникса, очертания которого напоминают трезубец — символ прочности и независимости нашего государства.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился роликом о нынешней инсталляции от Украины.

— Птица-феникс — это именно тот мощный нарратив, который мы продвигаем за рубежом. Нерушимая Украина, которая возрождается и возникает еще сильнее из пепла войны, — сказал Кулеба.

Отмечается, что идея и реализация проекта Phoenix принадлежит основателю благотворительного фонда Вернись живым Виталию Дейнеге и Алле Лопаткиной. Вживую воплотили замысел художники Алексей Сай и Богдана Космина.

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Burning Man — одно из самых культовых событий в мировой культуре, на которое художники со всего мира привозят свои работы. Событие проходит с 27 августа по 4 сентября.

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