Приказал расстрелять семью во время оккупации Бучи: СБУ установила личность еще одного российского оккупанта

Службе безопасности Украины удалось установить еще одного российского оккупанта, причастного к массовым убийствам гражданского населения во время оккупации части Киевской области. Речь идет о командире разведгруппы РФ, который приказал расстрелять украинскую семью во время захвата Бучи.

По данным СБУ, к преступлению причастен старший лейтенант Вадим Овчинников, командир разведывательного взвода разведроты 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии восточного военного округа Вооруженных сил РФ.

В СБУ установили, что именно это подразделение принимало непосредственное участие в захвате поселков Севериновка, Мотыжин и Копылов Бучанского района. Во время оккупации российский командир вместе с подчиненными на бронетехнике ездил по территории региона и запугивал жителей.

Во время одного из рейдов в начале марта прошлого года Овчинников приказал открыть огонь по двум легковым автомобилям с людьми, которые двигались навстречу вражескому БМП. В салоне машины была украинская семья, которая пыталась выехать из Севериновки в Умань.

В результате обстрела на месте погибли муж, его жена, общая 15-летняя дочь. Остаться в живых удалось только младшей девятилетней дочери. В СБУ выяснили, что этот приказ выполняли пятеро российских военных:

младший сержант Михаил Жаркий;

ефрейтор Алдар Гарматаров;

ефрейтор Сергей Зваричевский;

ефрейтор Артем Беликов;

рядовой Иван Нагуманов.

В Службе безопасности Украины добавили, что преступления оккупантов подтвердил российский военнопленный, который во время расстрела украинской семьи был в одном районе с подразделением Овчинникова.

Следователи СБУ сообщили всем шестерым военным преступникам о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, совершенного по предварительному сговору группой лиц (по ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Источник : СБУ

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