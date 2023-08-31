Не брошу свою страну: Зеленский объяснил, пойдет ли он на второй срок в случае проведения выборов-2024
Во время действия военного положения Украина юридически не имеет права проводить выборы. Однако президент Владимир Зеленский заявил, что готов вносить изменения в действующее законодательство.
Об этом глава государства заявил в ответ на вопрос иностранных журналистов, пойдет ли он на второй срок, если выборы в 2024 году таки состоятся. Зеленский не дал прямого ответа, однако подчеркнул, что не собирается бросать страну во время войны.
— В 2024 году, если будет продолжаться война и выборы состоятся, я никогда в жизни не брошу свою страну, — утверждает президент.
Он отметил, что не боится проиграть на выборах. По его мнению, они должны состояться полностью на территории Украины, чтобы имели возможность проголосовать военные и граждане, которые находятся за границей.
— Мы не можем лишить их голоса. Я хочу, чтобы все было законно и прозрачно, как и на предыдущих выборах, — утверждает Зеленский.
По словам президента, также остается открытым вопрос о рисках российских атак и необходимости защиты избирательных участков.
Источник: RTP
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