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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Не брошу свою страну: Зеленский объяснил, пойдет ли он на второй срок в случае проведения выборов-2024

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Во время действия военного положения Украина юридически не имеет права проводить выборы. Однако президент Владимир Зеленский заявил, что готов вносить изменения в действующее законодательство.

Об этом глава государства заявил в ответ на вопрос иностранных журналистов, пойдет ли он на второй срок, если выборы в 2024 году таки состоятся. Зеленский не дал прямого ответа, однако подчеркнул, что не собирается бросать страну во время войны.

— В 2024 году, если будет продолжаться война и выборы состоятся, я никогда в жизни не брошу свою страну, — утверждает президент.

Он отметил, что не боится проиграть на выборах. По его мнению, они должны состояться полностью на территории Украины, чтобы имели возможность проголосовать военные и граждане, которые находятся за границей.

— Мы не можем лишить их голоса. Я хочу, чтобы все было законно и прозрачно, как и на предыдущих выборах, — утверждает Зеленский.

По словам президента, также остается открытым вопрос о рисках российских атак и необходимости защиты избирательных участков.

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Источник: RTP

Война в Украине, Выборы в Украине, вибори президента, Военное положение, Владимир Зеленский
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