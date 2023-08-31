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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Обсудили ситуацию на фронте и контрнаступление: Залужный и Милли провели телефонный разговор

Залужний і Міллі
Фото: Генштаб ВСУ, Getty Images

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили ситуацию на фронте и контрнаступление.

— Во время разговора проинформировал генерала Милли об оперативной обстановке на фронте и рассказал о ходе нашей наступательной операции. Отдельно остановились на поставках вооружения и боеприпасов. Усиление нашей противовоздушной обороны — еще один важный вопрос, который также содержательно обсудили, — написал Залужный в Telegram.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ поблагодарил за очередной пакет помощи по безопасности, о котором США объявили накануне, а также за работу, которую проводят союзники для предоставления Украине истребителей F-16.

К слову, ранее Милли заявил, что Украина, скорее всего, скоро получит истребители F-16.

Война в Украине, Валерий Залужный, Марк Міллі, США
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