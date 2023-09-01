Пришел на работу пьяный: главу Ивано-Франковской РГА уволили

Главу Ивано-Франковской РГА Александра Ярощука уволили с должности из-за того, что он нарушил предписания Кодекса законов о труде.

Соответствующее распоряжение подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В нем говорится, что Ярощук позволил себе явиться на работу в состоянии алкогольного опьянения, чем нарушил 7 пункт статьи 40 Кодекса законов о труде Украины. Он предусматривает, что появление работника на рабочем месте в “нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения” дает основания для расторжения с ним трудового договора.

На данный момент сам Александр Ярощук никак не комментировал свое увольнение. Известно, что 54-летний чиновник возглавлял Ивано-Франковскую РГА с марта 2021 года. Ранее он был главой частного предприятия Ярко-ИФ.

В 2014 году баллотировался на выборы в Верховную Раду от политической партии Народный фронт, но не прошел.

Фото: Александр Ярощук

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