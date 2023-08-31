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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Украинские бойцы продвигаются на Мелитопольском направлении — Нацгвардия

військова техніка, ЗСУ, війна
Фото: Генштаб ВСУ

Подразделения Нацгвардии во взаимодействии с Вооруженными силами Украины продвигаются на Мелитопольском направлении.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович.

По его словам, на Мелитопольском направлении украинские защитники на отдельных участках имели успех и продвинулись в глубину обороны врага.

— Во время проведения наступательных действий нацгвардейцы ликвидировали до роты захватчиков и захватили их позиции, а вблизи Новопрокоповки уничтожили МТЛБ противника, — сказал Уршалович.

Ранее в Генштабе сообщали, что ВСУ на Мелитопольском направлении закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 554-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, ВСУ, Мелітополь, Російська агресія
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