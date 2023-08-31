Еврокомиссар назвал условие отмены запрета на импорт украинских зерновых

Несмотря на то что через 15 дней должны полностью открыться границы для торговли Европейского Союза с Украиной, Европейская комиссия до сих пор не имеет четкого решения касательно того, будет ли продлен временный запрет на импорт некоторых сельскохозяйственных товаров из Украины в пять прифронтовых стран.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский во время заседания в Европарламенте, сообщается на сайте Европейской комиссии.

По его мнению, если этот запрет не будет продлен, у ЕС возникнут проблемы. Он подчеркнул, что это лишь его личная позиция по этому вопросу.

Войцеховский отметил, что для предотвращения нового возможного кризиса на рынке зерна ЕС в контексте торговли с Украиной, особенно в прифронтовых странах, необходимо субсидировать транзит украинского зерна в порты Балтии на уровне €30 за тонну. Еврокомиссар пояснил, что на это нужны €600 млн из бюджета ЕС, а условием их выделения станет обязательство Украины найти получателя своих товаров в третьих странах.

Он отметил, что украинское зерно остается в Европе, поскольку стоимость транспортировки через порты Балтии в третьи страны слишком высока. Из-за этого третьи страны предпочитают покупать более дешевое российское зерно. Поэтому помощь ЕС Украине в виде субсидии на транспортные расходы является лучшим, по мнению Войцеховского, решением на данный момент, которое поддерживает и украинская сторона, и представители пяти прифронтовых государств.

— Покупатели из стран за пределами Европы тогда начнут расплачиваться за покупку зерна из Украины. Это предложение также имеет смысл только тогда, когда временный запрет на импорт в пять прифронтовых стран будет продлен, — подчеркнул Войцеховский.

По мнению еврокомиссара, в случае принятия другого решения, украинское зерно снова заполонит упомянутые рынки прифронтовых стран, и только его часть будет экспортироваться в третьи страны.

Депутаты Европарламента спросили Войцеховского, не будет ли лучшим решением для ЕС просто в рамках помощи Украине купить украинское зерно, а затем пожертвовать его голодающим, что вселило бы уверенность в невозможности его оставления в странах ЕС. На это Войцеховский ответил, что такое решение слишком дорого обойдется бюджету ЕС.

В то же время члены комитета по сельскому хозяйству Европарламента отметили, что за время, прошедшее с момента введения ограничительных мер в отношении украинских сельхозтоваров, мало что было сделано для улучшения функционирования коридоров солидарности и развития портовой инфраструктуры.

Напомним, до того как 17 июля 2023 года Россия вышла из Черноморского зернового соглашения, 60% украинского экспорта отправлялось по коридорам солидарности, введенным ЕС и странами-соседями Украины. Остальные 40% продовольствия транспортировались через Черное море.

28 апреля Еврокомиссия достигла компромисса с пятью странами (Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией) относительно торговых ограничений на импорт украинской аграрной продукции.

В МИД Украины отметили, что такой шаг является неприемлемым, противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС и принципам единого рынка Евросоюза.

Однако несмотря на это, Еврокомиссия со 2 мая по 5 июня запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Ограничения ввели из-за переполнения складов мощностей и логистических цепочек, с которыми столкнулись пять стран.

5 июня Еврокомиссия продлила до 15 сентября ограничения экспорта украинских зерновых культур в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, но разрешила транзит этих товаров через указанные страны.

25 июля на встрече министров сельского хозяйства ЕС в Брюсселе представители Германии и Франции выступили против продления ограничений на экспорт украинского зерна в пять восточноевропейских стран. По их мнению, внутриполитические споры в Польше накануне запланированных в текущем году выборов не должны разыгрываться “на спине Украины”.

Тогда же Януш Войцеховский отметил, что ЕС готов экспортировать почти всю украинскую сельскохозяйственную продукцию через коридоры солидарности после выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы.

Тем временем Россия предлагает Турции и Катару схему экспорта зерна без участия Украины.

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