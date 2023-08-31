Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
В Днепре задержали полицейского, который застрелил мужчину во время проверки авто
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Ошибка — это единственный вариант: как могла произойти авиакатастрофа, в которой погибли Джус, Проказин и Минка
Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Запустили ракеты не только с Каспия: Игнат о тактике РФ во время последнего обстрела

Запустили ракеты не только с Каспия: Игнат о тактике РФ во время последнего обстрела
Фото: Факти ICTV

Российские оккупанты кардинально не меняли тактику во время последнего масштабного обстрела Украины с использованием ракет и дронов. Однако некоторые изменения все же есть.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он объяснил, что агрессор в этот раз производил пуски ракет не только из района Каспийского моря, как раньше, но и несколько западнее.

– Тактику они особо не изменили. Только можно констатировать тот факт, что уже второй раз совершают пуски не только с Каспия, а немного западнее Энгельса, там 150 км. Вот собственно место пуска ракет Х-101, Х-555, Х-55 было из двух районов: из Каспия и западнее Энгельса, — отметил Игнат.

Ракеты типа Х войска РФ запускали со стратегической авиации – самолетов Ту-95мс. В воздушное пространство Украины эти ракеты заходили как с южного, так и с северного направлений.

Они пытались маневрировать, чтобы обойти противовоздушную оборону Украины.

– Как всегда они это делают, обходят потенциальные районы поражения нашей ПВО, таким образом маневрируют. Но видим, что в этот раз им не удались эти маневры, – подчеркнул Игнат.

Он напомнил, что силы ПВО уничтожили все российские ракеты и почти все дроны.

Как известно, в ночь на 30 августа РФ нанесла очередной удар по Украине крылатыми ракетами и ударными дронами. Силы ПВО сбили 43 из 44 вражеских целей: все 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, а также 15 из 16 ударных беспилотников типа Shahed-136/131.

В Киевской области силам ПВО удалось уничтожить более 20 целей. Обломки упали в Дарницком и Шевченковском районах. Погибли два охранника предприятия.

Война в Украине, Ракета, Ракетные удары России, Юрій Ігнат
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Воины ГУР МО Украины получили специальное авто от проекта ГеройСаг
ГеройCar
Украине нужно около 160 истребителей F-16, чтобы не дать РФ доминировать в небе — Зеленский
Запустили ракеты не только с Каспия: Игнат о тактике РФ во время последнего обстрела
На Востоке продолжаются тяжелые бои, враг выпускает десятки тысяч снарядов
Бої на фронті
Почему РФ пыталась массированно ударить по Киеву прошлой ночью – объяснение аналитиков
Запустили ракеты не только с Каспия: Игнат о тактике РФ во время последнего обстрела
Обучение военных и оружие: что изменит для Украины замена Бена Уоллеса
Грант Шеппс - міністр оборони Великої Британії
Игры
Видео
Части тел россиян разбросало на деревья: пленные оккупанты божатся не возвращаться в Украину

Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.

Андрей Почтев
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.08.2023)
Запустили ракеты не только с Каспия: Игнат о тактике РФ во время последнего обстрела
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.08.2023)
Запустили ракеты не только с Каспия: Игнат о тактике РФ во время последнего обстрела
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (30.08.2023)
Запустили ракеты не только с Каспия: Игнат о тактике РФ во время последнего обстрела
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (30.08.2023)
Запустили ракеты не только с Каспия: Игнат о тактике РФ во время последнего обстрела
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь