Запустили ракеты не только с Каспия: Игнат о тактике РФ во время последнего обстрела
Российские оккупанты кардинально не меняли тактику во время последнего масштабного обстрела Украины с использованием ракет и дронов. Однако некоторые изменения все же есть.
Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Он объяснил, что агрессор в этот раз производил пуски ракет не только из района Каспийского моря, как раньше, но и несколько западнее.
– Тактику они особо не изменили. Только можно констатировать тот факт, что уже второй раз совершают пуски не только с Каспия, а немного западнее Энгельса, там 150 км. Вот собственно место пуска ракет Х-101, Х-555, Х-55 было из двух районов: из Каспия и западнее Энгельса, — отметил Игнат.
Ракеты типа Х войска РФ запускали со стратегической авиации – самолетов Ту-95мс. В воздушное пространство Украины эти ракеты заходили как с южного, так и с северного направлений.
Они пытались маневрировать, чтобы обойти противовоздушную оборону Украины.
– Как всегда они это делают, обходят потенциальные районы поражения нашей ПВО, таким образом маневрируют. Но видим, что в этот раз им не удались эти маневры, – подчеркнул Игнат.
Он напомнил, что силы ПВО уничтожили все российские ракеты и почти все дроны.
Как известно, в ночь на 30 августа РФ нанесла очередной удар по Украине крылатыми ракетами и ударными дронами. Силы ПВО сбили 43 из 44 вражеских целей: все 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, а также 15 из 16 ударных беспилотников типа Shahed-136/131.
В Киевской области силам ПВО удалось уничтожить более 20 целей. Обломки упали в Дарницком и Шевченковском районах. Погибли два охранника предприятия.
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев