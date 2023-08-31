Запустили ракеты не только с Каспия: Игнат о тактике РФ во время последнего обстрела

Российские оккупанты кардинально не меняли тактику во время последнего масштабного обстрела Украины с использованием ракет и дронов. Однако некоторые изменения все же есть.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он объяснил, что агрессор в этот раз производил пуски ракет не только из района Каспийского моря, как раньше, но и несколько западнее.

– Тактику они особо не изменили. Только можно констатировать тот факт, что уже второй раз совершают пуски не только с Каспия, а немного западнее Энгельса, там 150 км. Вот собственно место пуска ракет Х-101, Х-555, Х-55 было из двух районов: из Каспия и западнее Энгельса, — отметил Игнат.

Ракеты типа Х войска РФ запускали со стратегической авиации – самолетов Ту-95мс. В воздушное пространство Украины эти ракеты заходили как с южного, так и с северного направлений.

Они пытались маневрировать, чтобы обойти противовоздушную оборону Украины.

– Как всегда они это делают, обходят потенциальные районы поражения нашей ПВО, таким образом маневрируют. Но видим, что в этот раз им не удались эти маневры, – подчеркнул Игнат.

Он напомнил, что силы ПВО уничтожили все российские ракеты и почти все дроны.

Как известно, в ночь на 30 августа РФ нанесла очередной удар по Украине крылатыми ракетами и ударными дронами. Силы ПВО сбили 43 из 44 вражеских целей: все 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, а также 15 из 16 ударных беспилотников типа Shahed-136/131.

В Киевской области силам ПВО удалось уничтожить более 20 целей. Обломки упали в Дарницком и Шевченковском районах. Погибли два охранника предприятия.

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