ВСУ уничтожили 610 оккупантов и сожгли 31 вражескую артсистему – Генштаб

В течение суток украинские защитники уничтожили еще 610 российских оккупантов и сожгли 129 единиц вражеского вооружения.

Вооруженные силы Украины накануне ликвидировали 13 российских танков, восемь боевых бронированных машин, 31 артсистему, одну реактивную систему залпового огня, 23 единицы автомобильной техники и автоцистерн, пять единиц специальной техники.

В небе над Украиной 30 августа были сбиты 22 беспилотника оперативно-тактического уровня и 26 крылатых ракет.

Потери личного состава армии РФ на 31 августа достигли уже более 263 тыс.

Потери РФ на 31 августа 2023

личного состава – около 263 020 (+610);

танков ‒ 4 436 (+13);

боевых бронированных машин – 8 604 (+8);

артиллерийских систем – 5 507 (+31);

реактивных систем залпового огня – 734 (+1);

средств противовоздушной обороны – 500;

самолетов – 315;

вертолетов – 316;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 417 (+22);

крылатых ракет ‒ 1 445 (+26);

кораблей (катеров) ‒ 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 7 976 (+23);

специальной техники – 830 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 554-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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