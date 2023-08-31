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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ уничтожили 610 оккупантов и сожгли 31 вражескую артсистему – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток украинские защитники уничтожили еще 610 российских оккупантов и сожгли 129 единиц вражеского вооружения.

Вооруженные силы Украины накануне ликвидировали 13 российских танков, восемь боевых бронированных машин, 31 артсистему, одну реактивную систему залпового огня, 23 единицы автомобильной техники и автоцистерн, пять единиц специальной техники.

В небе над Украиной 30 августа были сбиты 22 беспилотника оперативно-тактического уровня и 26 крылатых ракет.

Потери личного состава армии РФ на 31 августа достигли уже более 263 тыс.

Потери РФ на 31 августа 2023

  • личного состава – около 263 020 (+610);
  • танков ‒ 4 436 (+13);
  • боевых бронированных машин – 8 604 (+8);
  • артиллерийских систем – 5 507 (+31);
  • реактивных систем залпового огня – 734 (+1);
  • средств противовоздушной обороны – 500;
  • самолетов – 315;
  • вертолетов – 316;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 417 (+22);
  • крылатых ракет ‒ 1 445 (+26);
  • кораблей (катеров) ‒ 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 976 (+23);
  • специальной техники – 830 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 554-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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Части тел россиян разбросало на деревья: пленные оккупанты божатся не возвращаться в Украину

Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.

Андрей Почтев
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