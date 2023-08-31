ВСУ уничтожили 610 оккупантов и сожгли 31 вражескую артсистему – Генштаб
В течение суток украинские защитники уничтожили еще 610 российских оккупантов и сожгли 129 единиц вражеского вооружения.
Вооруженные силы Украины накануне ликвидировали 13 российских танков, восемь боевых бронированных машин, 31 артсистему, одну реактивную систему залпового огня, 23 единицы автомобильной техники и автоцистерн, пять единиц специальной техники.
В небе над Украиной 30 августа были сбиты 22 беспилотника оперативно-тактического уровня и 26 крылатых ракет.
Потери личного состава армии РФ на 31 августа достигли уже более 263 тыс.
Потери РФ на 31 августа 2023
- личного состава – около 263 020 (+610);
- танков ‒ 4 436 (+13);
- боевых бронированных машин – 8 604 (+8);
- артиллерийских систем – 5 507 (+31);
- реактивных систем залпового огня – 734 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 500;
- самолетов – 315;
- вертолетов – 316;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 417 (+22);
- крылатых ракет ‒ 1 445 (+26);
- кораблей (катеров) ‒ 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 976 (+23);
- специальной техники – 830 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 554-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев