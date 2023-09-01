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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Кроме минирования, устанавливают бетонные укрепления. Маляр о второй линии обороны оккупантов

війна
Фото: Генштаб ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона Єдині новини подтвердила, что в районе Работино ВСУ пересекли первую линию обороны оккупантов.

— В районе Работино был преодолен первый рубеж, по некоторым участкам не был преодолен. Ситуация по разному складывается. Но действительно, там, где ВСУ перешли уже в следующую линию, ситуация несколько иная. Потому что враг уже значительно сильнее укрепляется, и, кроме заминирования, мы видим и бетонные укрепления под основными господствующими высотами. Нашим Вооруженным силам приходится преодолевать очень много препятствий для того, чтобы двигаться, — сказала она.

Маляр отметила, что даже в условиях что оккупанты имеют преимущество в живой силе и вооружении, ВСУ постепенно продвигают в тыл врага.

Напомним, разведка Эстонии сообщила, что ВСУ истощили оккупантов в районе Работино и могут прорвать первую линию обороны.

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Война в Украине, Ганна Маляр, Запорожская область, контрнаступ
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