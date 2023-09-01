Вне зернового коридора: из украинского порта вышли еще два судна
Из порта Южный в Одесской области 1 сентября временным коридором отправились в направлении Босфора два балкера — Anna-Theresa (флаг Либерии) и Ocean Courtesy (Маршалловы острова).
На борту судов не продовольствие, а 56 тыс. тонн чугуна и 172 тыс. тонн железорудного концентрата, сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.
Обоими балкерами оперирует сингапурская судоходная компания. Они находились в украинских портах с февраля 2022 года, еще до полномасштабного вторжения РФ.
С 15 августа временным коридором воспользовалось уже четыре судна. Первыми был контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга (16 августа), а вторым — балкер Primus под флагом Либерии (27 августа).
Фото: Мининфраструктуры
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