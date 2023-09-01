Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
В Днепре задержали полицейского, который застрелил мужчину во время проверки авто
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа
Срочно
Пожар на крыше Ашана и смерть двух охранников предприятия: детали атаки на Киев
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Вне зернового коридора: из украинского порта вышли еще два судна

Тимчасовий коридор судно

Из порта Южный в Одесской области 1 сентября временным коридором отправились в направлении Босфора два балкера — Anna-Theresa (флаг Либерии) и Ocean Courtesy (Маршалловы острова).

На борту судов не продовольствие, а 56 тыс. тонн чугуна и 172 тыс. тонн железорудного концентрата, сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Обоими балкерами оперирует сингапурская судоходная компания. Они находились в украинских портах с февраля 2022 года, еще до полномасштабного вторжения РФ.

С 15 августа временным коридором воспользовалось уже четыре судна. Первыми был контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга (16 августа), а вторым — балкер Primus под флагом Либерии (27 августа).

Читайте также
Гутерриш направил Лаврову письмо с предложениями по восстановлению “зерновой сделки”
Генсек ООН Антоніу Гутерріш

Фото: Мининфраструктуры

Источник: Мининфраструктуры
Война в Украине, Кораблі, Мінінфраструктури, Одесская область, Російська агресія, Черное море, Черноморская зерновая инициатива
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВСУ истощили оккупантов в районе Роботино и могут прорвать первую линию обороны — разведка Эстонии
ЗСУ на фронті
Украина выступила против приглашения России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии — МИД
Нобелівська премія 2022
Устойчивый мир в Европе невозможен без деоккупации Крыма и Донбасса – Зеленский
Володимир Зеленський
”Красные линии” уже давно прошли: в ГУР считают, что Путин боится долгой войны
Вне зернового коридора: из украинского порта вышли еще два судна
Россия ищет страны-изгои, чтобы попросить у них оружие и боеприпасы — Пентагон
Генерал Патрік Райдер

Загрузка

Игры
Видео
Считанные минуты на работу: как выполняют задание спецназовцы отряда Омега

Боевые выезды бойцов 5 отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии на Восточном фронте обычно проходят быстро, ведь, например, на работу из БТРа есть буквально считанные минуты – три, возможно, пять.

Мария Малевская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (01.09.2023)
Вне зернового коридора: из украинского порта вышли еще два судна
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (01.09.2023)
Вне зернового коридора: из украинского порта вышли еще два судна
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (01.09.2023)
Вне зернового коридора: из украинского порта вышли еще два судна
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (01.09.2023)
Вне зернового коридора: из украинского порта вышли еще два судна
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь