Вне зернового коридора: из украинского порта вышли еще два судна

Из порта Южный в Одесской области 1 сентября временным коридором отправились в направлении Босфора два балкера — Anna-Theresa (флаг Либерии) и Ocean Courtesy (Маршалловы острова).

На борту судов не продовольствие, а 56 тыс. тонн чугуна и 172 тыс. тонн железорудного концентрата, сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Обоими балкерами оперирует сингапурская судоходная компания. Они находились в украинских портах с февраля 2022 года, еще до полномасштабного вторжения РФ.

С 15 августа временным коридором воспользовалось уже четыре судна. Первыми был контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга (16 августа), а вторым — балкер Primus под флагом Либерии (27 августа).

Фото: Мининфраструктуры

Источник : Мининфраструктуры

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.