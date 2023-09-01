Ситуация на фронте и планы врага: Зеленский провел заседание Ставки

В пятницу, 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Основное внимание участники уделили ситуации на фронте.

Зеленский заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующих на разных направлениях, а также закрытый доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова.

— Ситуация на Востоке, на Юге, на левом берегу Херсонщины. Поставки боеприпасов. Ракеты для нашей ПВО. Техника. Украинское производство оружия. Много разных нюансов, много разных деталей, — проинформировал президент.

По словам Зеленского, ключевая задача Ставки — дать нашим воинам еще больше необходимого для наступательных операций, разминирования и эвакуации раненых бойцов.

Глава государства подчеркнул, что каждый из участников заседания четко понимает, что должен делать.

Также Зеленский провел совещание с правоохранителями.

— Продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри. Осень должна быть плодотворной в этом вопросе — именно для Украины, — отметил президент.

Зеленский заверил, что правительство сделает все, чтобы в Украине можно было полностью вернуться к очному обучению в школах и университетах.

— Программа создания укрытий будет реализована. И свободу вернем на всю нашу землю. Улыбка каждого ребенка сегодня, каждый цветок, который дети принесли в школу, каждый урок, который сегодня провели украинские учителя, и каждая мечта, которая возникла сегодня у украинских детей, — все это доказательства того, что Украина точно выдержит. Жизнь продолжается. Жизнь крепнет. И будет день, когда 1 сентября на всей нашей земле станет одинаково мирным и безопасным, — добавил президент.

Ранее Зеленский заявлял, что война России против Украины может закончиться и в 2023 году, все зависит от успехов ВСУ на фронте.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 555-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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