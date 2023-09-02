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Валентина Чорна, редактор ленты

Евросоюз осудил фейковые выборы россиян на оккупированных территориях Украины

Евросоюз осудил фейковые выборы россиян на оккупированных территориях Украины
Фото: Depositphotos

Европейский Союз осуждает проведение россиянами так называемых выборов на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом в Twitter написал спикер Евросоюза Петер Стано.

— Россия начала досрочное голосование на своих незаконных так называемых “выборах” на временно оккупированных территориях Украины. Это массовое нарушение международного права и суверенитета Украины. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск — это все Украина, — подчеркнул он.

Петер Стано добавил, что все причастные к этому незаконному процессу будут привлечены к ответственности.

Ранее в разведке сообщили, что российские спецслужбы занимаются подготовкой фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины.

Псевдоголосование захватчики планируют провести в сентябре 2023 года. Таким образом РФ пытается легитимизировать оккупацию и военные преступления.

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Європейський Союз, Война в Украине, Російська агресія
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