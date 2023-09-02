Евросоюз осудил фейковые выборы россиян на оккупированных территориях Украины
Европейский Союз осуждает проведение россиянами так называемых выборов на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом в Twitter написал спикер Евросоюза Петер Стано.
— Россия начала досрочное голосование на своих незаконных так называемых “выборах” на временно оккупированных территориях Украины. Это массовое нарушение международного права и суверенитета Украины. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск — это все Украина, — подчеркнул он.
Петер Стано добавил, что все причастные к этому незаконному процессу будут привлечены к ответственности.
Ранее в разведке сообщили, что российские спецслужбы занимаются подготовкой фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины.
Псевдоголосование захватчики планируют провести в сентябре 2023 года. Таким образом РФ пытается легитимизировать оккупацию и военные преступления.
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