ВСУ истощили оккупантов в районе Роботино и могут прорвать первую линию обороны — разведка Эстонии

Разведка Эстонии считает, что важнейшие фронтовые события сейчас разворачиваются в окрестностях Работино в Запорожской области, южнее которого российские военные едва удерживают позиции.

Как сообщает ERR, эстонские военные предполагают, что Вооруженные силы Украины смогли прорвать позиции оккупационной армии РФ на переднем фланге, продолжаются бои с войсками первого эшелона обороны в районе сел Новопрокоповка и Вербово.

Отмечается, что пытаясь стабилизировать ситуацию Кремль перебросил на этот участок военных 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из-под Лимана Донецкой области, и штурмовую бригаду с Бахмутского направления. Такие действия могут свидетельствовать об отсутствии у россиян оперативных резервов.

Также в разведке Эстонии отмечают, что ВСУ могли истощить российские подразделения, которые держат оборону в Запорожской области, чтобы пробиться через их позиции.

Украинские войска сформировали предпосылки для тактического успеха — прорыва первого эшелона обороны оккупантов.

Однако в эстонском оборонном ведомстве считают, что ВСУ будет очень сложно добиться результатов на оперативном уровне, то есть, перерезать сухопутный коридор в Крым.

Тем временем российские оккупанты же продолжают атаковать на линии Купянск — Сватово — Кременная.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.