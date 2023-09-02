Игнат о ракетах AMRAAM от США: Смогут доставать авиацию РФ, не заходя в зону ПВО

Пентагон заказывает для Украины ракеты AMRAAM, которые могут лететь на расстояние 160-180 километров. Украинские пилоты смогут поражать ими авиацию РФ, не входя в зону действия вражеской ПВО.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

Он объяснил, что это одни из наиболее употребляемых ракет класса воздух-воздух в авиации стран НАТО. Они имеют активную головку самонаведения и разную дальность поражения.

– Если НАТО взяло ее на вооружение как основную ракету класса воздух-воздух, то она стоит того, — сообщил Игнат.

Он уточнил, что эти ракеты используются не только с самолетов. К примеру, Украина их запускает с зенитных ракетных комплексов NASAMS, но в этом случае они имеют радиус поражения до 40 км.

Если же AMRAAM запускать с самолета, она летит гораздо дальше, поскольку “не нужно тратить силу, энергию горючего для того, чтобы подняться в воздух”. По словам Игната, ракеты, которые заказывает Пентагон для Украины, могут лететь на 160 км, есть и версия 180 км.

– Этого более чем достаточно, чтобы доставать российскую авиацию, не заходя в зону поражения вражеской ПВО. Чем дальше, тем безопаснее для наших пилотов, и тем опаснее для наших врагов, — подчеркнул Игнат.

Он объяснил, что для Украины могут поставить те ракеты, которые уже есть на американских складах. А Пентагон заказывает следующую партию AMRAAM на ноябрь 2024 года.

– Вооружение и самолеты – это совершенно разные вещи. Их нужно изготовить, поставить. Авиация не может летать пустой, ей нужно постоянно обновлять боезапас. Поэтому ничего удивительного в таких заказах нет, – рассказал Игнат.

Спикер добавил, что от погодных условий запуск этих ракет не зависит, они летят к цели по заданному маршруту

Игнат напомнил, что Украина ожидает многофункциональные истребители F-16, а AMRAAM является одним из видов их вооружения. Эти ракеты могут поражать все типы воздушных целей, кроме баллистики.

– Эта ракета, если она будет с такой большой дальностью, сможет отгонять российскую авиацию подальше. Они (оккупанты. – Ред.) не смогут свободно чувствовать себя на оккупированных территориях или в акватории обоих морей, угрожая нашей авиации, наземным войскам. Наличие в небе F-16 с такими ракетами, с мощными радарами, отобьет желание летчикам РФ совершать эти вещи. А тем более, если будут уничтожены несколько бортов, тогда будет еще более убедительно, — подытожил Игнат.

Накануне появилась информация, что США заключили контракт с компанией Raytheon Missiles and Defense по поставкам ракет AIM-120 AMRAAM. Сумма контракта составляет $192 млн.

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