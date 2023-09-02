Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
Срочно
Пожар на крыше Ашана и смерть двух охранников предприятия: детали атаки на Киев
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
Как родственникам получить 15 млн грн в случае гибели военнослужащего: алгоритм действий
Украина Биография
Биография
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Минкульт может возглавить Юлия Федив: что известно об экс-исполнительном директоре УКФ

Юлія Федів
Фото: УНИАН

Министерство культуры и информационной политики может возглавить бывший исполнительный директор Украинского культурного фонда (УКФ) Юлия Федив.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Голосование в парламенте ожидается на ближайшем пленарном заседании.

По его словам, если на должность главы Минкульта назначат Федив, то нынешнее правительство будет с наибольшим количеством женщин в истории Украины.

После отставки с должности главы МКИП Александра Ткаченко Кабмин во время заседания в конце июля назначил временно исполняющим обязанности министра культуры и информполитики Ростислава Карандеева.

Что известно о Юлии Федив?

Юлии Федив 36 лет, она родом из Черновцов. Окончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича по специальности международные отношения.

Федив была координатором журналистских проектов в n-ost и Deutsche Welle, с 2017 года руководила Национальным бюро программы Евросоюза Креативная Европа в Украине.

В период с 2018-го по 2021 год возглавляла Украинский культурный фонд. После завершения трехлетнего контракта Федив подала свою кандидатуру на выборах исполнительного директора УКФ, но 23 марта отозвала. Этому предшествовал скандал — Союз концертной индустрии обвинил УКФ в нарушениях при выдаче грантов.

В 2021 году через конкурс стала директором издания Hromadske. Сейчас Федив сотрудничает с ЮНЕСКО.

Читайте также
Возможны кадровые назначения: Резникова ждут на заседании фракции Слуга народа
Олена Шуляк і Олексій Резніков

Верховна Рада, Кабмин, Минкульт
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Возможны кадровые назначения: Резникова ждут на заседании фракции Слуга народа
Олена Шуляк і Олексій Резніков
В Раде думают отменить отсрочку людям, которые во второй раз получают высшее образование
Федір Веніславський
В правительстве решили уволить главу ГСЧС Украины – Клименко
Сергій Крук
Выплаты за пленных и отпуска: Рада хочет усилить соцзащиту военных и полицейских
шеврон ЗСУ
В Раде объяснили, как хотят расширить мобилизацию в Украине
Українські військові, армія, ЗСУ, війна

Загрузка

Игры
Видео
Считанные минуты на работу: как выполняют задание спецназовцы отряда Омега

Боевые выезды бойцов 5 отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии на Восточном фронте обычно проходят быстро, ведь, например, на работу из БТРа есть буквально считанные минуты – три, возможно, пять.

Мария Малевская
В Украине заработал новый церковный календарь 2023: что изменилось и даты ключевых праздников
Минкульт может возглавить Юлия Федив: что известно об экс-исполнительном директоре УКФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (01.09.2023)
Минкульт может возглавить Юлия Федив: что известно об экс-исполнительном директоре УКФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (01.09.2023)
Минкульт может возглавить Юлия Федив: что известно об экс-исполнительном директоре УКФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (01.09.2023)
Минкульт может возглавить Юлия Федив: что известно об экс-исполнительном директоре УКФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь