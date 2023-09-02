Минкульт может возглавить Юлия Федив: что известно об экс-исполнительном директоре УКФ

Министерство культуры и информационной политики может возглавить бывший исполнительный директор Украинского культурного фонда (УКФ) Юлия Федив.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Голосование в парламенте ожидается на ближайшем пленарном заседании.

По его словам, если на должность главы Минкульта назначат Федив, то нынешнее правительство будет с наибольшим количеством женщин в истории Украины.

После отставки с должности главы МКИП Александра Ткаченко Кабмин во время заседания в конце июля назначил временно исполняющим обязанности министра культуры и информполитики Ростислава Карандеева.

Что известно о Юлии Федив?

Юлии Федив 36 лет, она родом из Черновцов. Окончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича по специальности международные отношения.

Федив была координатором журналистских проектов в n-ost и Deutsche Welle, с 2017 года руководила Национальным бюро программы Евросоюза Креативная Европа в Украине.

В период с 2018-го по 2021 год возглавляла Украинский культурный фонд. После завершения трехлетнего контракта Федив подала свою кандидатуру на выборах исполнительного директора УКФ, но 23 марта отозвала. Этому предшествовал скандал — Союз концертной индустрии обвинил УКФ в нарушениях при выдаче грантов.

В 2021 году через конкурс стала директором издания Hromadske. Сейчас Федив сотрудничает с ЮНЕСКО.

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