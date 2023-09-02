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Илья Нежигай, редактор ленты

Минобороны подало иск против компании-поставщика сухпаев в ВСУ

Міністерство оборони України
Фото: Depositphotos

Минобороны Украины подало иск, чтобы судиться с частной компанией из-за ненадлежащего выполнения условий договора о поставке продуктовых наборов для Вооруженных сил Украины. Через суд оборонное ведомство хочет взыскать 456 млн гривен с компании-поставщика.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Речь идет о частной компании, которая заключила с Минобороны договор для обеспечения киевского гарнизона через три недели после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации, 14 марта 2022 года.

В МО решили не раскрывать деталей относительно предприятия, как, например, название. Впрочем, из текстов судебного дела следует, что речь идет об ООО Танос Текнолоджи.

Ожидается, что иск Минобороны будет рассматриваться в Хозяйственном суде Киева 6 сентября в 14:45.

По данным оборонного ведомства, компания-поставщик неоднократно нарушила условия договора, поэтому еще в декабре прошлого года Минобороны подало иск к компании о взыскании предоплаты и пени на общую сумму 456,66 млн гривен.

Хозяйственный суд Киева 9 января 2023-го открыл производство по делу и наложил арест на счета предприятия в пределах суммы требований. В феврале к делу был приобщен Офис генерального прокурора.

Уже в мае текущего года Минобороны совместно с органами прокуратуры решило подать исковое заявление о признании недействительным дополнительного соглашения к вышеупомянутому договору. Вчера, 1 сентября, суд эти требования удовлетворил и дополнительное соглашение признал недействительным.

По данным ОГПУ, дополнительное соглашение, о котором идет речь, предусматривало закупку продуктовых наборов, которые не соответствуют установленным нормам питания для военных и не обеспечивают надлежащее удовлетворение потребностей военнослужащих.

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Источник: Минобороны
Война в Украине, ВСУ, Міноборони, Міноборони України, Перевірка продуктів
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