ЕС должен изменить подход при приеме Украины, Молдовы и стран Западных Балкан — глава МИД Австрии

ЕС должен изменить свой подход при приеме будущих членов, таких как Украина, Молдова или страны Западных Балкан.

Об этом изданию Politico заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

— Расширение это не бюрократическое стремление, это не легалистическое стремление, это не о том, чтобы применить каждую запятую и абзац договоров — это о распространении и обеспечении определенной модели жизни, открытых свободных демократий, — сказал он.

Шалленберг отметил, что понимание было и в прошлом, когда в 1981 году в ЕС принимали Грецию — чтобы сохранить молодую демократию, в 1986-м — когда принимали Португалию и Испанию, которая пережила попытку переворота за 5 лет до этого.

— В то время мы понимали, что необходимо обеспечить, чтобы эти страны осознавали: они являются частью нашей семьи ценностей. И мы должны сделать то же самое сейчас — с Украиной, Молдовой и Западными Балканами. Но в то же время мы должны оставить в прошлом бинарное мышление — когда ты либо полностью государство-член, либо вообще не член. Я думаю, у нас есть варианты. Страны могут быть членами без выполнения каждой части права ЕС, — добавил он.

По его словам, это даже не вопрос изменения правил, а политической воли.

По мнению главы МИД Австрии, новые государства-члены могли бы иметь статус наблюдателей в Совете ЕС, участвовать в обсуждениях, но принятие решений оставалось бы за 27 государствами-членами. Так же, по его словам, новые страны можно включить в ряд европейских политик.

— Мы не можем ждать, поскольку мы будем ждать, мы можем потерять этот регион. Мы можем потерять Украину, можем потерять Западные Балканы, — считает он.

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