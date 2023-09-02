ВСУ за сутки уничтожили 570 оккупантов и сожгли 30 артсистем – Генштаб

За сутки Силы обороны уничтожили 570 российских окупантов и сожгли 30 артиллерийских систем.

Потери РФ на 2 сентября 2023

личного состава – около 26;060 (+570);

танков ‒ 4 471 (+12);

боевых бронированных машин – 8 637 (+24);

артиллерийских систем – 5 560 (+30);

реактивных систем залпового огня – 736 (+1);

средств противовоздушной обороны ‒ 501 (+1);

самолетов – 315;

вертолетов – 316;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 433 (+12);

крылатых ракет ‒ 1 447 (+2);

кораблей (катеров) ‒ 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 8043 (+34);

специальной техники – 835 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 556-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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