Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Польше закрыли крупнейший в стране центр приема украинских беженцев: названа причина
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
Верификация выплат ВПЛ: Верещук заявила, что до 180 тыс. человек ошибочно получают средства
На Полтавщине нашли мертвой 14-летнюю девушку: что известно
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

600 оккупантов, 22 артсистемы и 12 ББМ: потери РФ за сутки

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 264 660 своих военных, из них 600 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 до 03.09.23:

  • танков — 4476 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин — 8649 (+12) ед;
  • артиллерийских систем — 5582 (+22) ед;
  • РСЗО — 739 (+3) ед;
  • средств ПВО — 502 (+1) ед;
  • самолетов — 315 (+0) ед;
  • вертолетов — 316 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4444 (+11);
  • крылатых ракет — 1447 (+0);
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8102 (+59) ед;
  • специальной техники — 841 (+6).
Читайте также
Карта боевых действий на 03.09.2023 – ситуация на фронте
танк Т-72

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Дроны летели рассредоточенными группами — Игнат о тактике РФ во время ночного удара по Одесской области
600 оккупантов, 22 артсистемы и 12 ББМ: потери РФ за сутки
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 03.09.2023
Deepstatemap
Силы обороны оттеснили российские артподразделения от линии фронта на юге — ISW
зсу військові
Ночная атака Одесской области: силы ПВО сбили 22 БпЛА Shahed
Дрони Шахед
Карта боевых действий на 03.09.2023 – ситуация на фронте
танк Т-72

Загрузка

Игры
Видео
Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
Будем рядом с Украиной до ее победы: как встреча в Толедо повлияет на ход войны
600 оккупантов, 22 артсистемы и 12 ББМ: потери РФ за сутки
В Украине заработал новый церковный календарь 2023: что изменилось и даты ключевых праздников
600 оккупантов, 22 артсистемы и 12 ББМ: потери РФ за сутки
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (01.09.2023)
600 оккупантов, 22 артсистемы и 12 ББМ: потери РФ за сутки
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (01.09.2023)
600 оккупантов, 22 артсистемы и 12 ББМ: потери РФ за сутки
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь