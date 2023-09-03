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600 оккупантов, 22 артсистемы и 12 ББМ: потери РФ за сутки
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 264 660 своих военных, из них 600 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери России с 24.02.22 до 03.09.23:
- танков — 4476 (+5) ед;
- боевых бронированных машин — 8649 (+12) ед;
- артиллерийских систем — 5582 (+22) ед;
- РСЗО — 739 (+3) ед;
- средств ПВО — 502 (+1) ед;
- самолетов — 315 (+0) ед;
- вертолетов — 316 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4444 (+11);
- крылатых ракет — 1447 (+0);
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 8102 (+59) ед;
- специальной техники — 841 (+6).
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Источник: Генштаб ВСУ
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