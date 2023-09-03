600 оккупантов, 22 артсистемы и 12 ББМ: потери РФ за сутки

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 264 660 своих военных, из них 600 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 до 03.09.23:

танков — 4476 (+5) ед;

боевых бронированных машин — 8649 (+12) ед;

артиллерийских систем — 5582 (+22) ед;

РСЗО — 739 (+3) ед;

средств ПВО — 502 (+1) ед;

самолетов — 315 (+0) ед;

вертолетов — 316 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 4444 (+11);

крылатых ракет — 1447 (+0);

кораблей / катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 8102 (+59) ед;

специальной техники — 841 (+6).

Источник : Генштаб ВСУ

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