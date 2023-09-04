Пир во время чумы: в сети возмутились массовыми гуляниями в Одессе на День города

В Одессе 2 сентября массовыми гуляниями отпраздновали день города. В Telegram-каналах распространились видео, на которых толпа людей веселится во время концерта, в барах и клубах.

Пользователи социальных сетей назвали такие празднования “танцами на костях” и пиром во время чумы”.

Некоторые украинцы напомнили, что в стране продолжается полномасштабная война, поэтому подобные празднования неуместны. Также писали, что такие массовые гуляния могут привести к ужасным последствиям, ведь российские террористы в любой момент могут нанести удар.

Часть пользователей не была такой категоричной, отмечая, что нет ничего страшного, что в городе провели праздник.

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона Единые новости сказал, что частный сектор работал в обычном режиме до 22 часов. До 23 часов все заведения были закрыты.

— Все, что показывали на Дерибасовской, происходило в пределах разрешенного времени, — сказал Кипер.

По его словам, на улице 2 сентября было так много людей, потому что в Одессе открыли несколько пляжей, чтобы местные жители, гости города, военнослужащие и их семьи могли “пройти какое-то оздоровление”.

Он добавил, что если какие-то недобропорядочные граждане будут нарушать порядок, местные власти будут на это реагировать.

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