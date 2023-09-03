Крымский мост и военные объекты в РФ — эксперт о целях украинского дальнобойного оружия
Украинское дальнобойное оружие поможет уничтожить военные объекты РФ в оперативном тылу.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.
— Из тех программ, которые мне на сегодняшний день известны, и были практически реализованы, — это Нептун и Сапсан. По модернизированному Нептуну дальность составляет около 400 км, по Сапсану, который я думаю, мы также увидим, это может быть дальность от 500 до 700 км. Разница в том, что Нептун — крылатая ракета, Сапсан — баллистическая, которая является сложной для перехвата вражескими средствами ПВО, — сказал эксперт.
Кроме того, для поражения российских объектов Украина может применять дроны, которые могут лететь на расстояние до 1500 км.
По словам Мусиенко, украинское дальнобойное оружие ставит перед собой 3 задачи:
- Уничтожение военных объектов оккупантов в Крыму, включая Крымский мост,
- Уничтожение в приграничных областях российских объектов,
- Поражение более дальних тылов: военных объектов войск РФ или оборонных предприятий ВПК РФ на ее территории. А также аэродромы и другие цели, которые целесообразными сочтет командование.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина успешно применила дальнобойное оружие собственного производства, цель была поражена за 700 км.
Источник: телемарафон
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