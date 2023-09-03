Минобороны решило судиться с Госаудитслужбой и СМИ из-за скандала о “закупке яиц по 17 грн”

Министерство обороны подало иск в столичный Хозяйственный суд по защите деловой репутации с требованием “опровергнуть недостоверную информацию о якобы закупке яиц по 17 грн за штуку”.

Об этом на своей странице в Facebook заявил советник главы Минобороны Украины Алексей Копытько.

По его словам, ответчиками в иске являются Госаудитслужба и неназванное СМИ, “которое было использовано для размещения ложной информации”.

Советник Алексея Резникова говорит, что 18 января 2023-го соответствующую информацию обнародовали на канале Исландия, “но резонанса она не получает из-за трагедии в Броварах”. Впоследствии, 21 января, публикация набрала популярность через портал ZN.ua.

Копытько пишет, что через четыре месяца, 31 мая, глава Госаудитслужбы Алла Басалаева в интервью СМИ рассказала, что Минобороны якобы закупало яйца по 17 за штуку, 170 — за десяток.

Уже через 10 суток украинские медиа обнародовали новости с соответствующими цитатами главы Госаудитслужбы, распространяя это как заявление государственного органа.

— В официальном акте об аудите Минобороны написано прямо противоположное тому, что сказано в интервью главы Госаудита, — говорит советник министра обороны.

Алексей Копытько добавил, что для того, чтобы доказать это, было бы достаточно официально опубликовать три абзаца текста из этого акта, но весь акт имеет гриф “секретно”, поэтому Минобороны подало иск в суд, который имеет соответствующий допуск.

Напомним, перед этим стало известно, что Министерство обороны подало иск в суд против компании-поставщика сухпаев для Вооруженных сил Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.