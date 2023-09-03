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Можем маневрировать: почему важен прорыв первой линии обороны РФ на Запорожье

українські військові, війна в Україні
Фото: Getty Images

На Запорожском направлении после прорыва первой линии обороны оккупантов у наших военных появилась возможность маневрировать техникой и войсками, заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

По его словам, первая линия была плотно заминирована, кроме того, что было много бетонных укреплений и противотанкового вооружения.

— Вторую линию также нельзя сбрасывать и говорить, что она какая-то не такая. Здесь также есть укрепления достаточно мощные, грамотно построенные, но здесь у нас уже появилась возможность маневрировать техникой и войсками, — отметил он, добавив, что здесь меньше мин.

Штупун рассказал, что первую линию обороны они разминировали вручную, пробивая коридоры, поскольку любую технику враг брал на прицел, а со второй уже будет проще.

Военный говорит, что возможность маневрировать позволит задействовать больше войск в местах прорыва, соответственно — быстрее продвигаться в сторону Азовского побережья.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления также добавил, что враг в ответ на прорыв первой линии обороны начал подтягивать резервы, в частности десантные подразделения.

— Сейчас враг начал использовать в обороне десантные подразделения, что в принципе им не присуще… Поэтому, если они уже используют свою так называемую элиту в оборонительных боях, то что-то у них уже не так, — сказал Штупун.

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Источник: Суспільне
Армия России, Война в Украине, Запорожская область, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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