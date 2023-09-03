На Херсонщине враг обстрелял Белозерку. Мужчина погиб, его жену и дочь госпитализировали
Председатель Херсонской военной администрации Александр Прокудин сообщил, что около 18:00 оккупанты обстреляли жилые дома в Белозерке. Погиб 35-летний мужчина, еще четыре человека получили ранения.
— Под вражеский удар попала семья. К сожалению, 35-летний мужчина погиб на месте. Его 36-летняя жена и 9-летняя дочь — ранены и госпитализированы в больницу. Также травмы лица получил 37-летний местный житель. Враг ударил и по микрорайону Корабел в Херсоне. С осколочными ранениями предплечья в больницу доставили 77-летнего херсонца, — написал он в своем Telegram
Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, пострадавшим оказывают необходимую помощь.
На месте работают следователи и криминалисты, которые документируют очередное военное преступление России.
Напомним, 2 сентября российские оккупанты из авиации обстреляли Угледар. Два человека погибли, еще двое получили ранения.
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