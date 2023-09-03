В Запорожье был слышен звук взрыва
Утром 3 сентября в Запорожье прогремел взрыв.
Об этом сообщает Суспільне.
Указано, что взрыв был слышен в некоторых районах города.
Тревогу в области не объявляли.
Полномасштабная война в Украине длится уже 557-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.Татьяна Наконечная