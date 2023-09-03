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В Запорожье был слышен звук взрыва

Вибух
Фото: Depositphotos

Утром 3 сентября в Запорожье прогремел взрыв.

Об этом сообщает Суспільне.

Указано, что взрыв был слышен в некоторых районах города.

Тревогу в области не объявляли.

Полномасштабная война в Украине длится уже 557-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Суспільне
Война в Украине, Запорожье
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