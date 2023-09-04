$11 тыс. за фиктивный диагноз: в Киеве разоблачили схему уклонения от мобилизации
В Киеве разоблачили коррупционную схему уклонения от мобилизации и незаконного выезда из Украины. В ней были задействованы врачи и работница территориального центра комплектования и соцподдержки (военкомата).
О деталях рассказали в Службе безопасности Украины.
В схеме принимали участие заведующая отделением одного из диагностических медицинских центров Киева и чиновница военкомата. Они в обмен на взятки “помогали” избегать призыва.
Для этого работница медцентра направляла подельникам в столичной военно-врачебной комиссии фиктивные документы: “выводы” о ненадлежащем состоянии здоровья военнообязанных.
Стоимость “услуг” участники схемы оценили в $11 тыс. с одного уклониста. Средства фигуранты делили между собой.
Посредником в доставке взяток был знакомый должностных лиц.
По адресам проживания и работы участников схемы и в их автомобилях прошли обыски. Были найдены большие суммы денег, телефоны, печати и документы с подтверждениями незаконных действий.
Сотрудники медцентра, военкомата и их посредник получили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- совершение уголовного правонарушения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28);
- препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1);
- незаконная переправка лиц через границу Украины (ч. 3 ст. 332).
Им грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.
Все три фигуранта находятся под стражей без права на залог.
СБУ работает над привлечением к ответственности всех участников схемы, в частности руководства военкоматов и военных медкомиссий, которые являются фигурантами дела.
В конце августа в Киеве, Одессе и Харьковской области задержали военных чиновников, которые за деньги помогали уклоняться от призыва и бежать за границу.
А в Ивано-Франковске фиктивно зачислили на военную службу футболистов и родственников руководства города.
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