$11 тыс. за фиктивный диагноз: в Киеве разоблачили схему уклонения от мобилизации

В Киеве разоблачили коррупционную схему уклонения от мобилизации и незаконного выезда из Украины. В ней были задействованы врачи и работница территориального центра комплектования и соцподдержки (военкомата).

О деталях рассказали в Службе безопасности Украины.

В схеме принимали участие заведующая отделением одного из диагностических медицинских центров Киева и чиновница военкомата. Они в обмен на взятки “помогали” избегать призыва.

Для этого работница медцентра направляла подельникам в столичной военно-врачебной комиссии фиктивные документы: “выводы” о ненадлежащем состоянии здоровья военнообязанных.

Стоимость “услуг” участники схемы оценили в $11 тыс. с одного уклониста. Средства фигуранты делили между собой.

Посредником в доставке взяток был знакомый должностных лиц.

По адресам проживания и работы участников схемы и в их автомобилях прошли обыски. Были найдены большие суммы денег, телефоны, печати и документы с подтверждениями незаконных действий.

Сотрудники медцентра, военкомата и их посредник получили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

совершение уголовного правонарушения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28);

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1);

незаконная переправка лиц через границу Украины (ч. 3 ст. 332).

Им грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Все три фигуранта находятся под стражей без права на залог.

СБУ работает над привлечением к ответственности всех участников схемы, в частности руководства военкоматов и военных медкомиссий, которые являются фигурантами дела.

В конце августа в Киеве, Одессе и Харьковской области задержали военных чиновников, которые за деньги помогали уклоняться от призыва и бежать за границу.

А в Ивано-Франковске фиктивно зачислили на военную службу футболистов и родственников руководства города.

Источник : СБУ

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