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Валентина Чорна, редактор ленты

Арахамия сообщил, когда Рада будет голосовать за назначение нового министра обороны

Арахамия сообщил, когда Рада будет голосовать за назначение нового министра обороны
Фото: УНИАН

На следующей неделе Верховная Рада Украины будет голосовать за отставку действующего министра обороны Алексея Резникова и назначение на его должность главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова.

Об этом в Telegram сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По его словам, Верховная Рада уволит Резникова и Умерова с должностей и назначит последнего на должность главы Минобороны.

— Больше кадровых вопросов на этой неделе не будет, — написал Арахамия.

Кроме этого, нардепы будут голосовать за восстановление декларирования всех чиновников в “формате, согласованном с международными партнерами” и закон о политически значимых лицах (РЕР).

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексей Резникова с должности министра обороны Украины.

Глава государства подчеркнул, что Минобороны требует “новых подходов и других форматов взаимодействия как с военными, так и с обществом”, поэтому он рекомендует кандидатуру Умерова.

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Верховна Рада, Давид Арахамия, Міноборони України, Алексей Резников
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