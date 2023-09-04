В Азовском море потерпел крушение российский вертолет Ка-52: что известно
В Азовском море потерпел крушение российский вертолет Ка-52. По предварительным данным, двух пилотов удалось спасти.
Как сообщает Тelegram-канал BAZA, вертолет упал утром 1 сентября в акватории Азовского моря, примерно в 1,5 км от береговой линии.
По предварительной версии, причиной падения стали сложные метеоусловия — в районе был сильный туман.
На борту Ка-52 находились два члена экипажа. Их эвакуировали во время спасательной операции.
Напомним, 1 сентября в Главном управлении разведки Украины сообщили, что во временно оккупированном Крыму два боевых российских вертолета и один самолет за время длительной погони так и не смогли уничтожить украинский беспилотник.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 558-е сутки.
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