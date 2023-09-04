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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Азовском море потерпел крушение российский вертолет Ка-52: что известно

Ка-52 Алігатор вертоліт
Фото: Getty Images

В Азовском море потерпел крушение российский вертолет Ка-52. По предварительным данным, двух пилотов удалось спасти.

Как сообщает Тelegram-канал BAZA,  вертолет упал утром 1 сентября в акватории Азовского моря, примерно в 1,5 км от береговой линии.

По предварительной версии, причиной падения стали сложные метеоусловия — в районе был сильный туман.

На борту Ка-52 находились два члена экипажа. Их эвакуировали во время спасательной операции.

Напомним, 1 сентября в Главном управлении разведки Украины сообщили, что во временно оккупированном Крыму два боевых российских вертолета и один самолет за время длительной погони так и не смогли уничтожить украинский беспилотник.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 558-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Азовське море, Война в Украине, Вертолет, Російська агресія
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