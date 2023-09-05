Блинкен 6 сентября посетит Киев — СМИ
Киев с рабочим визитом посетит государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Об этом сообщает издание ZN.ua со ссылкой на дипломатические источники.
По данным журналистов, визит запланирован на среду, 6 сентября.
О целях поездки Блинкена и деталях его визита в Украину пока не известно.
Напомним, что в последний раз Блинкен посещал нашу столицу почти год назад, в сентябре 2022 года.
Во время визита он сообщил, что США одобрили новую большую военную помощь на сумму более $2 млрд для Украины и других европейских стран, которым угрожает Россия.
Кроме того, Блинкен посетил больницу Охматдет, где пообщался с детьми, которые пострадали в результате боевых действий в Украине. Также он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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