Блинкен 6 сентября посетит Киев — СМИ

Киев с рабочим визитом посетит государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает издание ZN.ua со ссылкой на дипломатические источники.

По данным журналистов, визит запланирован на среду, 6 сентября.

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О целях поездки Блинкена и деталях его визита в Украину пока не известно.

Напомним, что в последний раз Блинкен посещал нашу столицу почти год назад, в сентябре 2022 года.

Во время визита он сообщил, что США одобрили новую большую военную помощь на сумму более $2 млрд для Украины и других европейских стран, которым угрожает Россия.

Кроме того, Блинкен посетил больницу Охматдет, где пообщался с детьми, которые пострадали в результате боевых действий в Украине. Также он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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