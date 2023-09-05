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Можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь: объяснение адвоката

Можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь: объяснение адвоката
Фото: Getty Images

В Украине идет полномасштабная война и мобилизация. Но не все мужчины стремятся защищать страну от российской агрессии. Можно ли отказаться от мобилизации и какие это будет иметь последствия — Фактам ICTV рассказал глава Адвокатского объединения Кравец и партнеры адвокат Ростислав Кравец.

Можно ли отказаться от мобилизации

Если у человека нет отсрочки от мобилизации или освобождения от военной службы, то по закону Украины О воинской обязанности и военной службе, он не имеет права отказаться от прохождения военной службы и мобилизации, говорит Кравец.

— Конечно, у нас не рабская страна, человек может отказаться (от мобилизации, — Ред.), но за это будет нести ответственность как за уклонение от мобилизации, — говорит адвокат.

Какие последствия отказа от мобилизации

Если человек после вручения повестки без уважительной причины, к которой можно отнести, например, болезнь, не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), то на него в рамках административной ответственности будет наложен штраф.

Для тех же, кто систематически уклоняется от мобилизации, предусмотрена уголовная ответственность на срок от 3 до 5 лет.

— Но для того, чтобы привлечь человека к ответственности, правоохранителям нужно доказать факт уклонения. Должны быть доказательства, что человек получил повестку. Как правило люди в суде подтверждают тот факт, что они не хотят воевать, отказываются от военной службы, о чем и свидетельствуют соответствующие приговоры. Должно быть явно доказано уклонение. Это не тот случай, когда человеку бросили повестку по адресу, где он не живет 20 лет, и считают, что это уклонение. Нет, уклонением будет исключительно факт, когда человеку лично была вручена эта повестка, — объясняет Кравец.

По его мнению, чтобы у правоохранителей было достаточно оснований для возбуждения уголовного дела, нужно минимум три зафиксированных факта уклонения от мобилизации.

— Если неявка в ТЦК и СП будет повторяться в течение нескольких раз, когда не просто бросили повестку и человек не явился, а ему под личную подпись вручили повестку, то, конечно, в этом случае может быть уголовная ответственность. В целом три раза должно быть доказано, что человек действительно получил повестку и действительно не явился, — добавляет Кравец.

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Война в Украине, Военное положение, мобілізація, Мужчины
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