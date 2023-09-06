Сразу все станет очевидным: Лубинец пригласил в Украину представителей ООН, которые не видят признаки геноцида

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец подверг критике вывод Международной комиссии ООН в расследовании нарушений в Украине. Как следует из данных комиссии, до сих пор не было найдено достаточных доказательств геноцида в Украине.

Соответствующие контраргументы к выводу ООН Лубинец обнародовал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что 2 ст. Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказания четко определяет то, что является геноцидом. Параллельно с этим он также привел данные относительно этого, какие проявления форм геноцида есть в Украине:

Первая форма этого военного преступления — убийство членов определенной группы лиц . В ООН сообщали о 9 444 убитых гражданских гражданах Украины.

. В ООН сообщали о 9 444 убитых гражданских гражданах Украины. Второй формой геноцида является нанесение тяжких телесных или психических повреждений членам определенной группы . По данным Лубинца, из-за российской вооруженной агрессии почти 17 тыс. человек получили ранения.

. По данным Лубинца, из-за российской вооруженной агрессии почти 17 тыс. человек получили ранения. Третья форма геноцида это — создание членам группы условий, рассчитанных на полное или частичное ее уничтожение . Относительно этого проявления геноцида омбудсмен напомнил о массированных ракетных атаках РФ по энергетической инфраструктуре зимой и подрыве Каховской ГЭС, “последствия чего могут быть катастрофическими”.

. Относительно этого проявления геноцида омбудсмен напомнил о массированных ракетных атаках РФ по энергетической инфраструктуре зимой и подрыве Каховской ГЭС, “последствия чего могут быть катастрофическими”. Четвертой формой геноцида называют невозможность рождения детей в среде группы . По данным Лубинца и Офиса генпрокурора, сейчас в Украине, с начала полномасштабной войны, зарегистрировали 225 случаев сексуального насилия, совершенного российскими военными.

. По данным Лубинца и Офиса генпрокурора, сейчас в Украине, с начала полномасштабной войны, зарегистрировали 225 случаев сексуального насилия, совершенного российскими военными. Пятой формой уничтожения народа является именно насильственное перемещение детей из одной этногруппы в другую. Только по официальной информации с портала Дети войны россияне депортировали или принудительно переместили 19 546 украинских детей, сообщил Лубинец.

— Если международной комиссии ООН этих фактов недостаточно, чтобы признать очевидные вещи, то приглашаю ее представителей посетить освобожденные украинскими воинами населенные пункты или населенные пункты, которые расположены недалеко от линии фронта! Там все сразу станет очевидным!” — подчеркнул Лубинец.

Напомним, накануне международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине обнародовала выводы, согласно которым не были найдены достаточные доказательства того, что в Украине происходит геноцид.

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