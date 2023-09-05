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Юлия Захарченко, редактор ленты

Россияне должны уйти: Данилов о деоккупации украинского Крыма

вибух на кримському мосту
Фото: Getty Images

Российские оккупанты должны уйти из украинского Крыма. Туда должны вернуться крымские татары и украинцы, которые жили там до 2014 года.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время Киевского форума по безопасности.

— Это означает, что россияне должны уйти из нашего Крыма. Туда должны вернуться люди, которые там непосредственно находились до 2014 года. В первую очередь крымские татары должны получить свой дом, вернуться к себе домой, к своим предкам. Украинцы, которые в свое время там находились, должны вернуться домой — именно это означает, — сказал секретарь СНБО, комментируя недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Данилова, Украине необходимо преимущество в воздухе. По его мнению, пока Воздушные силы ВСУ не будут иметь этого паритета, будет значительно сложнее освобождать временно оккупированные территории.

— Вопрос, связанный с выходом на те границы, очень тяжелый. И здесь мне очень странно слышать, когда генерал НАТО рассказывает, что без превосходства в воздухе можно чего-то достичь. Имейте в виду, что ни один учебник стран НАТО, ни одна операция НАТО без поддержки с воздуха не начинается, потому что это о жизни людей. Пока у нас не будет этого паритета, будет очень сложно работать, — считает Данилов.

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Война в Украине, Крым, крымские татары, Алексей Данилов, СНБО, Україна-Росія, Українці
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