СБУ пришла с обысками к и. о. мэра Чернигова
Исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако сообщил, что представители СБУ проводят обыски у него дома.
Об этом он написал в Telegram.
— У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру, — говорится в сообщении.
По словам и. о. мэра, силовики, вероятно, “будут искать трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов орками энергосистемы города”.
Ломако отметил, что основанием для обысков является решение Шевченковского суда Киева.
— Он немножко далеко от Чернигова. Но чиновникам из центра, которым наш город как кость в горле, там легче “порешать”, — добавил он.
Чиновник также заявил, что в 08:00 должно было быть совещание по вопросам жизнедеятельности города, но его не будет, потому что “центр начинает политический шоу-сезон”.
9 февраля Черниговский городской совет назначил Александра Ломако исполняющим обязанности городского головы.
Фото: Александр Ломако
Загрузка
Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.Татьяна Наконечная