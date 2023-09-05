В МИД прокомментировали переговоры Путина и Эрдогана по зерновой сделке
Украина не должна быть заложником Кремля в вопросе возобновления соглашения по обеспечению мира продовольствием, в частности, зерном.
С такой позицией в эфире национального телемарафона Єдині новини выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Таким образом глава внешнеполитического ведомства отреагировал на слова президента Турции Реджепа Эрдогана в отношении Украины, который призвал “смягчить свой подход” для восстановления зерновой сделки. Это турецкий лидер заявил по результатам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.
— Наша позиция справедлива — мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать, — сообщил Кулеба.
Глава МИД говорит, что официальный Киев ожидает детали того, что привезли турецкие коллеги из российского Сочи, чтобы в дальнейшем принимать те или иные решения.
— Но однозначно, что мы будем стоять на защите всех принципиальных позиций, в частности относительно санкционного давления на Россию. Впрочем, отмечу, что никаких санкций против хозяйственной продукции России на самом деле нет, и это спекуляция России, — подчеркнул Кулеба.
Напомним, встреча президентов России и Турции состоялась в Сочи 4 сентября. Лидеры обсуждали мирные переговоры с Украиной, зерновое соглашение и другие темы.
По результатам саммита глава Турецкой Республики заявил, что “Украине нужно смягчить свой подход” по восстановлению зерновой сделки.
Загрузка
Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.Татьяна Наконечная