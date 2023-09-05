В МИД прокомментировали переговоры Путина и Эрдогана по зерновой сделке

Украина не должна быть заложником Кремля в вопросе возобновления соглашения по обеспечению мира продовольствием, в частности, зерном.

С такой позицией в эфире национального телемарафона Єдині новини выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Таким образом глава внешнеполитического ведомства отреагировал на слова президента Турции Реджепа Эрдогана в отношении Украины, который призвал “смягчить свой подход” для восстановления зерновой сделки. Это турецкий лидер заявил по результатам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

— Наша позиция справедлива — мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать, — сообщил Кулеба.

Глава МИД говорит, что официальный Киев ожидает детали того, что привезли турецкие коллеги из российского Сочи, чтобы в дальнейшем принимать те или иные решения.

— Но однозначно, что мы будем стоять на защите всех принципиальных позиций, в частности относительно санкционного давления на Россию. Впрочем, отмечу, что никаких санкций против хозяйственной продукции России на самом деле нет, и это спекуляция России, — подчеркнул Кулеба.

Напомним, встреча президентов России и Турции состоялась в Сочи 4 сентября. Лидеры обсуждали мирные переговоры с Украиной, зерновое соглашение и другие темы.

По результатам саммита глава Турецкой Республики заявил, что “Украине нужно смягчить свой подход” по восстановлению зерновой сделки.

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