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Удар в сердце пропагандистской машины Кремля: Юсов о перехвате российского Ми-8

Удар в сердце пропагандистской машины Кремля: Юсов о перехвате российского Ми-8
Фото: УНИАН

Перехват российского вертолета Ми-8 в Украину — это болезненный удар в сердце пропагандистской машины Кремля.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя реакцию россиян на спецоперацию под кодовым названием Синица.

— Речь идет не просто о человеке, который куда-то уехал или отказался воевать. Нет, это пилот, которого готовили, над которым работала серьезная пропаганда, который проходил много проверок. Он сделал сознательный выбор. Он не хочет быть военным преступником, он против геноцидной войны и военных преступлений путинской России. И, безусловно, это сигнал и пример для всех остальных, — сказал он.

По словам Юсова, на собственном примере российский пилот показал, что “Украина — демократическое государство, которое придерживается взятых на себя обязательств”.

Также представитель ГУР подтвердил, что летчик, который перегнал в Украину Ми-8, получит $500 тыс.

— Пилот, который перешел на сторону Украины, прежде всего сделал это не из меркантильных соображений. Хотя Украина гарантирует материальное вознаграждение, немалое и серьезное. И, безусловно, выполнит свои обязательства. Но пилоты в России и так не бедствуют. Это класс, который имеет определенные преимущества, льготы, преференции. Это не только о деньгах. Но выбор отказаться от того, чтобы стать военным преступником и не выполнять преступные приказы, есть всегда, — сказал Юсов.

Недавно стало известно, что разведка выманила российский вертолет Ми-8 в Украину. Вражеское судно осуществляло рейс между двумя авиабазами, перевозило детали к истребителям Су-27 и Су-30 СМ.

Вместе с пилотом на борту находились двое членов экипажа, а сам Ми-8 приземлился в Харьковской области.

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Удар в сердце пропагандистской машины Кремля: Юсов о перехвате российского Ми-8

Андрій Юсов, Война в Украине, Разведка, Російська агресія
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