Украина будет готова к членству в ЕС в ближайшие 2 года, в НАТО раньше — Стефанишина

Украина будет готова к членству в ЕС через два года, в НАТО — раньше.

Об этом в интервью Голосу Америки рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Комментируя слова президента Европейского совета Шарля Мишеля о необходимости подготовить ЕС к расширению до 2030 года, вице-премьер отметила, что это не означает, что вступления Украине нужно будет ждать семь лет.

Стефанишина уверена, что Украина сможет провести эффективные переговоры, выполнить все обязательства, связанные с имплементацией европейских стандартов, а также создать условия для восстановления украинской экономики, которые позволят Украине стать конкурентоспособным членом Европейского Союза.

— Мы будем готовы к членству в Европейском Союзе в ближайшие два года, но, конечно, ход войны будет определять политические рамки принятия этого решения, — сказала она.

Стефанишина отметила, что вступление в НАТО для Украины может быть ближе.

— Я думаю, что в НАТО мы сможем вступить быстрее, потому что мы ожидаем победы, завершения войны, и одна из самых сильных, самых мощных и самых известных армий мира точно будет самым большим гарантом безопасности Европы и всего европейского пространства, — добавила Стефанишина.

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