В районе Новопрокоповки ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах
Силы обороны Украины в ходе контрнаступления на южном фронте имели успех в направлении Новопрокоповки Запорожской области.
Об этом сообщил на брифинге спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук.
По его словам, украинские военные продолжают двигаться вперед на Мелитопольском направлении.
— В направлении Работино — Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, — добавил Ковальчук.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 559-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Military Media Center
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