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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

В районе Новопрокоповки ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах

бої на фронті, ЗСУ, війна в Україні
Фото: Факти ICTV

Силы обороны Украины в ходе контрнаступления на южном фронте имели успех в направлении Новопрокоповки Запорожской области.

Об этом сообщил на брифинге спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук.

По его словам, украинские военные продолжают двигаться вперед на Мелитопольском направлении.

— В направлении Работино — Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, — добавил Ковальчук.

Новопрокопівка

Фото: Deep State

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 559-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Military Media Center

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Запорожская область, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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Татьяна Наконечная
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