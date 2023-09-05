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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Уже есть первые результаты: Шмыгаль о реформе системы ВВК

Уже есть первые результаты: Шмыгаль о реформе системы ВВК
Фото: Правительственный портал

Правительство вводит новую ветеранскую политику в рамках реформы Достоинство и уважение, поэтому старая бюрократическая система военно-врачебных комиссий уходит в прошлое. Реформа еще не завершена, но уже есть первые результаты.

Об этом проинформировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства. Он рассказал о первых результатах в рамках приоритетной реформы.

В частности, сейчас военно-врачебных комиссий стало вдвое больше, а к осмотрам привлечены почти 820 гражданских больниц.

В то же время в Украине заработала электронная очередь, которой уже воспользовались 45 тыс. военнослужащих.

Уже более 80% воинских частей подключены к электронному документообороту. Также значительно упрощен процесс оформления справки об обстоятельствах ранения украинского защитника.

По словам премьер-министра, параллельно с изменениями в военно-врачебной комиссии продолжается реформа медико-социальной экспертной комиссии. Это внедрение международной классификации состояния и потребностей человека.

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Война в Украине, військовослужбовці, Денис Шмыгаль, Медики, Реформа, українські військові
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