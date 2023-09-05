ВСУ за сутки уничтожили еще 560 оккупантов и сожгли 38 вражеских артсистем – Генштаб
Украинские защитники накануне уничтожили еще 560 российских оккупантов и сожгли 122 единицы вражеского вооружения.
Так, 4 сентября российские войска недосчитались девяти танков, семи боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, шести реактивных систем залпового огня, одного средства противовоздушной обороны, 26 единиц автомобильной техники и автоцистерн, четырех единиц специальной техники.
Кроме того, Вооруженные силы Украины приземлили 31 беспилотник оперативно-тактического уровня.
Потери РФ на 5 сентября 2023 года
- личного состава – около 265 680 (+560);
- танков – 4 489 (+9);
- боевых бронированных машин – 8 670 (+7);
- артиллерийских систем – 5 649 (+38);
- реактивных систем залпового огня – 747 (+6);
- средств противовоздушной обороны – 504 (+1);
- самолетов – 315;
- вертолетов – 316;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 512 (+31);
- крылатых ракет – 1 447;
- кораблей (катеров) ‒ 19;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 175 (+26);
- специальной техники – 851 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 559-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова