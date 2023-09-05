Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
На встрече Эрдогана с Путиным произошел конфуз, который испугал диктатора
Биография
Рустем Умеров — что известно о новом министре обороны Украины
Польша начала экстрадировать в Украину граждан, которые переправляли нелегалов — СМИ
Бабушка ушла в магазин. В Одессе из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ за сутки уничтожили еще 560 оккупантов и сожгли 38 вражеских артсистем – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники накануне уничтожили еще 560 российских оккупантов и сожгли 122 единицы вражеского вооружения.

Так, 4 сентября российские войска недосчитались девяти танков, семи боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, шести реактивных систем залпового огня, одного средства противовоздушной обороны, 26 единиц автомобильной техники и автоцистерн, четырех единиц специальной техники.

Кроме того, Вооруженные силы Украины приземлили 31 беспилотник оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 5 сентября 2023 года

  • личного состава – около 265 680 (+560);
  • танков – 4 489 (+9);
  • боевых бронированных машин – 8 670 (+7);
  • артиллерийских систем – 5 649 (+38);
  • реактивных систем залпового огня – 747 (+6);
  • средств противовоздушной обороны – 504 (+1);
  • самолетов – 315;
  • вертолетов – 316;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 512 (+31);
  • крылатых ракет – 1 447;
  • кораблей (катеров) ‒ 19;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 175 (+26);
  • специальной техники – 851 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 559-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 07.09.2023
DeepStateMap
У РФ проблемы с изготовлением ракет и шин — ISW
Знищена техніка Росії
Перехват российского Ми-8 и штурм Змеиного: 5 знаковых операций украинских разведчиков
розвідка, ГУР
Силы ПВО ночью сбили 25 дронов-камикадзе Shahed
Війна в Україні, ППО
Ночью в Одесской области российские дроны повредили элеватор и порт, есть пострадавший
Вибух

Загрузка

Игры
Видео
Масштабные проверки ВВК: что будет с уклонистами

Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (06.09.2023)
ВСУ за сутки уничтожили еще 560 оккупантов и сожгли 38 вражеских артсистем – Генштаб
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (06.09.2023)
ВСУ за сутки уничтожили еще 560 оккупантов и сожгли 38 вражеских артсистем – Генштаб
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (06.09.2023)
ВСУ за сутки уничтожили еще 560 оккупантов и сожгли 38 вражеских артсистем – Генштаб
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (06.09.2023)
ВСУ за сутки уничтожили еще 560 оккупантов и сожгли 38 вражеских артсистем – Генштаб
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь