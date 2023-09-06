12-й пакет помощи и обучение на F-16: о чем говорили Зеленский и премьер Дании в Киеве

В Киеве президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен обговорили новый, 12-й, пакет поддержки в сфере обороны.

— В Дании идет тренировка наших украинских пилотов для F-16. Перед украинскими военными задача — как можно скорее подготовить необходимую инфраструктуру в нашей стране. И это одна из ключевых задач, которые должны сейчас выполнить Силы обороны, — сказал Зеленский на пресс-конференции после встречи.

Кроме того, Зеленский отметил, что на повестке дня было и “расширение наших возможностей тренировки, ускорение реальной интеграции современных истребителей в защиту страны”.

— Украина благодарна за переданное оборудование по разминированию, за подготовку украинских специалистов. У нас есть договоренности о локализации производств машин разминирования. Я сегодня тоже поднимал этот вопрос с премьер-министром Дании. Может, мы сможем поработать в этом направлении и с датскими компаниями, — сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский пригласил Данию и датские компании принять участие в Форуме оборонных индустрий, который планируется уже этой осенью.

— Наша инфраструктура, прежде всего продовольственный экспорт, морские порты Украины, также подвергается постоянным ударам. И мы обсудили, что еще можем сделать, чтобы их защитить. Защитить наши порты, защитить возможность нашего коридора жизни, коридора зернового работать, — отметил Зеленский.

Глава нашего государства выразил благодарность Дании за реальное, действенное внимание к Николаевской области, прежде всего Николаеву, за реализуемые проекты.

— 9 сентября именно в Николаеве будет открыт офис посольства Дании в Украине. Это чрезвычайно важный пример, реально образец того, как солидарность способна работать ради восстановления жизни, защиты людей, — отметил он.

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