НАБУ и САП направили в суд дело в отношении бывших топ-менеджеров ПриватБанка

НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении бывших топ-менеджеров ПриватБанка: председателя правления, его первого заместителя, заместителя, а также трех руководителей департаментов банка.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным следствия, бывшие топ-менеджеры ПриватБанка в декабре 2016 года, за день до его признания неплатежеспособным, на основании ложных документов выплатили за счет банка около 223 млн грн в пользу подконтрольных и связанных с Приватом компаний.

— Средства перечислились несколькими траншами на две разные компании: 85,2 млн грн — на счет одной, связанной с участниками схемы, компании, еще 136,8 млн грн — в пользу другой. В дальнейшем эти средства участники схемы вывели за границу для легализации, — говорится в сообщении.

В канун национализации банка фигуранты также растратили более 8,2 млрд грн путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов перед AS Privatbank (Латвия) средствами ПриватБанка, размещенными на корреспондентских счетах в AS Privatbank (Латвия).

Кроме того, для дальнейшей невозможности взыскания средств в пользу ПАО КБ ПриватБанк и прикрытия преступления фигуранты организовали незаконную и документально не обоснованную замену должника на подконтрольную и связанную с ПАО КБ ПриватБанк компанию.

Действия фигурантов квалифицировали так:

экс-главы правления ПАО КБ ПриватБанк — по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1,2 ст. 366 УК Украины;

бывшего первого заместителя председателя правления ПриватБанка — по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины;

экс-заместителя председателя правления ПриватБанка — по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;

бывшего начальника департамента финансового менеджмента ПАО КБ ПриватБанк и начальника

департамента операционного направления АО КБ ПриватБанк — по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины;

экс-начальника департамента поддержки межбанковских операций ПАО КБ ПриватБанк — ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

По этим обвинениям им грозит от 8 до 12 лет за решеткой, с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

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