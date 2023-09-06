Под Мариуполем оккупанты продолжают строить укрепления, маскируют технику – Андрющенко
Возле пгт Никольского Мариупольского района войска РФ продолжают строить укрепления и перемещать военную технику.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
— Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления в районе пгт Никольское в сторону Розовки. Теперь везут лес — обустраивают блиндажи, — говорится в сообщении.
Также россияне снова перемещают военную технику в гражданских грузовиках, маскируя ее под “деревья”. Андрющенко отметил, что пока это характерно исключительно для Никольского района.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе утопили пять российских военных — их тела обнаружили на пляже.
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова