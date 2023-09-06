Под Мариуполем оккупанты продолжают строить укрепления, маскируют технику – Андрющенко

Возле пгт Никольского Мариупольского района войска РФ продолжают строить укрепления и перемещать военную технику.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления в районе пгт Никольское в сторону Розовки. Теперь везут лес — обустраивают блиндажи, — говорится в сообщении.

Также россияне снова перемещают военную технику в гражданских грузовиках, маскируя ее под “деревья”. Андрющенко отметил, что пока это характерно исключительно для Никольского района.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе утопили пять российских военных — их тела обнаружили на пляже.

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