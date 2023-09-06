Усиленная защита экипажа от мин: что известно о британских Scimitar Mk2
Великобритания передаст Украине бронированные разведывательные машины Scimitar Mk2 после подготовки специалистами компании Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL).
В течение 32 дней удалось подготовить 23 таких бронемашины, сообщила компания-производитель.
Что известно о Scimitar Mk2, каковы их технические характеристики и особенности – читайте в материале Фактов ICTV.
Scimitar Mk2 — что известно?
Scimitar Mark (Mk) 2 — это модернизированная версия бронированной разведывательной машины Scimitar, разработанная и изготовленная компанией Alvis (сейчас BAE Systems). Модернизированная машина находится на вооружении армии Великобритании.
Первые модернизированные машины Scimitar Mk2 были поставлены армии Британии для развертывания в Афганистане в сентябре 2011 года.
Гусеничный транспортер оснащен керамической баллистической броней для усиленной защиты от угроз кинетической энергии (KE). На корпус также прикреплена стержневая броня для защиты от реактивных гранатометов (RPG), а топливные баки защищены от взрывов.
Машина обладает мобильностью и высокой надежностью, может работать в различных условиях окружающей среды днем и ночью. Максимальная боевая масса Scimitar Mk2 составляет 12 250 кг.
Разведывательная машина вмещает экипаж из трех человек. Сиденья защищены от подрыва на минах, а увеличенное пространство машины обеспечивает комфортные условия для работы экипажа. Водитель обеспечен системой ночного видения.
Модернизированное оборудование легкой разведывательной машины включает системы связи, электрооборудования, сцепления, лебедку, тормозную систему, облегченную торсионную подвеску с амортизаторами, систему кондиционирования, а также модернизированные топливные баки увеличенной емкости.
Scimitar Mk2 также оснащен усиленной ходовой частью, из металлических гусениц DST 414 производства Cook Defence Systems и улучшенных дорожных колес.
Усовершенствованная система управления радиоэлектропитанием, состоящая из поворотного соединения и генератора переменного тока повышенной мощности, установлена для обеспечения электропитания между шасси и башней.
Scimitar Mk2 оснащена дистанционной станцией вооружения и опциональной башней с механизированным приводом для повышения летальности. Машина может более эффективно поражать все типы вражеских целей.
Основным вооружением, установленным на башне, является 30-мм пушка L21 Rarden, которая может стрелять со скоростью 90 выстрелов в минуту. Дополнительным вооружением является пулемет общего назначения калибра 7,62 мм, установленный соосно с пушкой. С обеих сторон башни также установлено по четыре 66-мм дымовых гранатомета.
Фото: British Army
Источник: Army Technology
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