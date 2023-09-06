Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
На Киевщине нашли мертвым 4-летнего мальчика: что известно
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
На встрече Эрдогана с Путиным произошел конфуз, который испугал диктатора
Польша начала экстрадировать в Украину граждан, которые переправляли нелегалов — СМИ
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Усиленная защита экипажа от мин: что известно о британских Scimitar Mk2

Scimitar Mk2

Великобритания передаст Украине бронированные разведывательные машины Scimitar Mk2 после подготовки специалистами компании Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL).

В течение 32 дней удалось подготовить 23 таких бронемашины, сообщила компания-производитель.

Что известно о Scimitar Mk2, каковы их технические характеристики и особенности – читайте в материале Фактов ICTV.

Scimitar Mk2 — что известно?

Scimitar Mark (Mk) 2 — это модернизированная версия бронированной разведывательной машины Scimitar, разработанная и изготовленная компанией Alvis (сейчас BAE Systems). Модернизированная машина находится на вооружении армии Великобритании.

Первые модернизированные машины Scimitar Mk2 были поставлены армии Британии для развертывания в Афганистане в сентябре 2011 года.

Читайте также
Бьют на 500 км и имеют комбинированную систему наведения: характеристики ракеты Taurus
Крилата ракета Taurus

Гусеничный транспортер оснащен керамической баллистической броней для усиленной защиты от угроз кинетической энергии (KE). На корпус также прикреплена стержневая броня для защиты от реактивных гранатометов (RPG), а топливные баки защищены от взрывов.

Машина обладает мобильностью и высокой надежностью, может работать в различных условиях окружающей среды днем и ночью. Максимальная боевая масса Scimitar Mk2 составляет 12 250 кг.

Разведывательная машина вмещает экипаж из трех человек. Сиденья защищены от подрыва на минах, а увеличенное пространство машины обеспечивает комфортные условия для работы экипажа. Водитель обеспечен системой ночного видения.

Модернизированное оборудование легкой разведывательной машины включает системы связи, электрооборудования, сцепления, лебедку, тормозную систему, облегченную торсионную подвеску с амортизаторами, систему кондиционирования, а также модернизированные топливные баки увеличенной емкости.

Scimitar Mk2 также оснащен усиленной ходовой частью, из металлических гусениц DST 414 производства Cook Defence Systems и улучшенных дорожных колес.

Усовершенствованная система управления радиоэлектропитанием, состоящая из поворотного соединения и генератора переменного тока повышенной мощности, установлена для обеспечения электропитания между шасси и башней.

Scimitar Mk2 оснащена дистанционной станцией вооружения и опциональной башней с механизированным приводом для повышения летальности. Машина может более эффективно поражать все типы вражеских целей.

Основным вооружением, установленным на башне, является 30-мм пушка L21 Rarden, которая может стрелять со скоростью 90 выстрелов в минуту. Дополнительным вооружением является пулемет общего назначения калибра 7,62 мм, установленный соосно с пушкой. С обеих сторон башни также установлено по четыре 66-мм дымовых гранатомета.

Читайте также
Эвакуация с передовой на беспилотнике: что известно о британских дронах Malloy и их технические характеристики
Дрон Malloy Т150

Фото: British Army

Источник: Army Technology

Военная техника, Великобритания
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Британия передаст Украине разведывательные бронемашины Scimitar Mk2
Scimitar Mk2
Германия передала Украине десятки тысяч боеприпасов для Gepard — Минобороны
Борис Пісторіус
В разведке Британии уже знают вероятные результаты псевдовыборов на ВОТ
Російські окупанти
Преимущественно Т-72: армия РФ на февраль 2022-го могла иметь на консервации только 7 тыс. танков
Танк Т-72Б3 армії РФ
Уоллес об отставке Резникова: Без вас мы не разблокировали бы международную поддержку
Резніков і Воллес

Загрузка

Игры
Видео
Масштабные проверки ВВК: что будет с уклонистами

Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (06.09.2023)
Усиленная защита экипажа от мин: что известно о британских Scimitar Mk2
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (06.09.2023)
Усиленная защита экипажа от мин: что известно о британских Scimitar Mk2
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (06.09.2023)
Усиленная защита экипажа от мин: что известно о британских Scimitar Mk2
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (06.09.2023)
Усиленная защита экипажа от мин: что известно о британских Scimitar Mk2
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь