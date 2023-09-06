РФ завершает подготовку штурмотрядов, продолжаются ожесточенные бои — Сырский о ситуации на востоке

Оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной. Россияне не оставляют своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей, готовятся взять реванш и перехватить оперативную инициативу.

Об этом заявил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Military Media Center.

По словам Сырского, на Купянском направлении враг завершает подготовку штурмовых отрядов, ежедневно обстреливает позиции украинских защитников из артиллерии и минометов.

На Лиманском направлении продолжается замена войск на части 25 армии, которые сформированы и переброшены с территории РФ.

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои, враг пытается удержать занимаемые позиции, но подразделения Сил обороны шаг за шагом выбивают захватчиков.

Командующий Сухопутных войск ВСУ отметил, что в таких непростых условиях необходимо принимать мгновенные и правильные решения, реагируя на изменения в характере действий противника и угрозы, которые возникают с его стороны.

Совместно с командирами в воинских частях ОТГ Лиман и Соледар были рассмотрены все возможные варианты действий противника и приняты наиболее эффективные управленческие решения.

— Основная наша задача — обеспечить надежную оборону, не допустить потерю занимаемых рубежей и позиций на Купянском и Лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на Бахмутском направлении. Но главное — сделать это с минимальными потерями среди наших защитников, — подчеркнул Сырский.

Украинские военные накануне уничтожили 610 российских оккупантов.

Источник: Military Media Center

Фото: Сухопутные войска ВС Украины

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