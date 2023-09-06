РФ завершает подготовку штурмотрядов, продолжаются ожесточенные бои — Сырский о ситуации на востоке
Оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной. Россияне не оставляют своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей, готовятся взять реванш и перехватить оперативную инициативу.
Об этом заявил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Military Media Center.
По словам Сырского, на Купянском направлении враг завершает подготовку штурмовых отрядов, ежедневно обстреливает позиции украинских защитников из артиллерии и минометов.
На Лиманском направлении продолжается замена войск на части 25 армии, которые сформированы и переброшены с территории РФ.
На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои, враг пытается удержать занимаемые позиции, но подразделения Сил обороны шаг за шагом выбивают захватчиков.
Командующий Сухопутных войск ВСУ отметил, что в таких непростых условиях необходимо принимать мгновенные и правильные решения, реагируя на изменения в характере действий противника и угрозы, которые возникают с его стороны.
Совместно с командирами в воинских частях ОТГ Лиман и Соледар были рассмотрены все возможные варианты действий противника и приняты наиболее эффективные управленческие решения.
— Основная наша задача — обеспечить надежную оборону, не допустить потерю занимаемых рубежей и позиций на Купянском и Лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на Бахмутском направлении. Но главное — сделать это с минимальными потерями среди наших защитников, — подчеркнул Сырский.
Украинские военные накануне уничтожили 610 российских оккупантов.
Источник: Military Media Center
Фото: Сухопутные войска ВС Украины
Загрузка
Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова