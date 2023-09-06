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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Чтобы помочь Украине, ЕС удвоит производство снарядов — министр обороны Эстонии

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Сейчас оборонные предприятия Европы преодолевают начальные трудности с наращиванием объемов производства артиллерийских боеприпасов, которые планируется удвоить, чтобы помочь Украине.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью агентству Bloomberg.

— Мы видим, что европейские промышленные мощности выросли, поэтому это положительная тенденция. Вероятно, до конца года, или же к началу следующего мы сможем производить почти вдвое больше, чем год назад производили в Европе, — объяснил он.

ЕС стремился быстро увеличить производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм не только для оказания помощи ВСУ, но и пополнения собственных запасов, поскольку за годы ограниченных расходов оборонная промышленность оказалась неподготовленной к быстрому наращиванию производства после вторжения России в Украину.

При этом Певкур не уточнил, о каких именно объемах идет речь, однако в политическом документе Эстонии, разосланном государствам-членам в этом году, отмечается, что блок имеет мощность для производства около 300 тыс. снарядов в год.

Издание отмечает, что удвоение этой цифры означало бы производство 600 тыс. боеприпасов до конца этого года, к тому же объемы будут только расти.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в следующем году ожидается, что производство достигнет 1 млн снарядов.

То есть ЕС отстает от своего обещания отправить Украине 1 млн снарядов до февраля — план, принятый ранее в этом году на основе предложения Эстонии.

Евросоюз пока потратил около половины из €2 млрд, выделенных на эти цели, но предоставил Украине лишь 224 тыс. боеприпасов и 2 300 ракет из имеющихся запасов, сообщил недавно глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

В марте 2023 года ЕС взял на себя обязательства в течение года предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов.

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Источник: Bloomberg
Война в Украине, Естонія, Зброя для України, Російська агресія, Украина-ЕС
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