Украина получит более 150 беспилотников от французской компании

Украина для более эффективного отражения агрессии РФ получит более 150 беспилотников от французской компании Delair.

Об этом сообщает министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

— Компания Delair и ее генеральный директор является конкретным примером приверженности Франции поддержке Украины, — говорится в сообщении.

Министр отметил, что Украина выбрала тип беспилотника, а правительство Франции профинансировало производство этих дронов.

Речь идет о более 150 беспилотниках, которые уже поставляются в Украину. Министр не уточнил тип дрона, который получат украинские защитники.

— Это бетон для нашей отрасли и это бетон для Украины, — добавил Лекорню.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает получить французские истребители Rafale.

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