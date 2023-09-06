Военная наука 50 лет не видела подобного. Во время прошлогоднего контрнаступления ВСУ освободили 10 тысяч кв. км

В результате контрнаступления на Слобожанщине год назад Силы обороны освободили более 10 тыс. кв. км. Военная наука 50 лет не видела подобного общевойскового боя.

Об этом во время конференции в Military Media Center по случаю годовщины начала операции по освобождению Харьковщины от российских оккупантов сообщил представитель Центра исследований военной истории ВСУ, старший лейтенант Андрей Коваль.

По его словам, самое важное, что эта операция позволила устранить угрозу от противника для Харькова, а также для группировки украинских войск в Донецкой области.

Коваль отметил, что военная наука 50 лет не видела подобного общевойскового боя. Прошлогоднее контрнаступление стало эффективным одновременным применением группы подразделений для осуществления молниеносных маневров.

— Это был действительно образцовый, классический, описанный в учебниках общевойсковой бой со стремительными глубокими маневрами, выходом на оперативное пространство, чего действительно военная наука не видела на практике за последние 50, а возможно и более лет, — сказал Андрей Коваль.

Военный рассказал, что в результате наступательной операции, которая началась 6 сентября 2022 года и длилась около месяца, было освобождено более 10 тыс. кв. км территории.

Также украинские войска захватили более 400 танков, более 400 БМП, до 200 БТР и большое количество боеприпасов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.