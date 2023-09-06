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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Военная наука 50 лет не видела подобного. Во время прошлогоднего контрнаступления ВСУ освободили 10 тысяч кв. км

річниця контрнаступу
Фото: Military Media Center

В результате контрнаступления на Слобожанщине год назад Силы обороны освободили более 10 тыс. кв. км. Военная наука 50 лет не видела подобного общевойскового боя.

Об этом во время конференции в Military Media Center по случаю годовщины начала операции по освобождению Харьковщины от российских оккупантов сообщил представитель Центра исследований военной истории ВСУ, старший лейтенант Андрей Коваль.

По его словам, самое важное, что эта операция позволила устранить угрозу от противника для Харькова, а также для группировки украинских войск в Донецкой области.

Военная наука 50 лет не видела подобного. Во время прошлогоднего контрнаступления ВСУ освободили 10 тысяч кв. км
Military Media Center
Военная наука 50 лет не видела подобного. Во время прошлогоднего контрнаступления ВСУ освободили 10 тысяч кв. км
Military Media Center
Военная наука 50 лет не видела подобного. Во время прошлогоднего контрнаступления ВСУ освободили 10 тысяч кв. км
Military Media Center
Военная наука 50 лет не видела подобного. Во время прошлогоднего контрнаступления ВСУ освободили 10 тысяч кв. км
Военная наука 50 лет не видела подобного. Во время прошлогоднего контрнаступления ВСУ освободили 10 тысяч кв. км
Военная наука 50 лет не видела подобного. Во время прошлогоднего контрнаступления ВСУ освободили 10 тысяч кв. км

Коваль отметил, что военная наука 50 лет не видела подобного общевойскового боя. Прошлогоднее контрнаступление стало эффективным одновременным применением группы подразделений для осуществления молниеносных маневров.

— Это был действительно образцовый, классический, описанный в учебниках общевойсковой бой со стремительными глубокими маневрами, выходом на оперативное пространство, чего действительно военная наука не видела на практике за последние 50, а возможно и более лет, — сказал Андрей Коваль.

Военный рассказал, что в результате наступательной операции, которая началась 6 сентября 2022 года и длилась около месяца, было освобождено более 10 тыс. кв. км территории.

Также украинские войска захватили более 400 танков, более 400 БМП, до 200 БТР и большое количество боеприпасов.

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Военная наука 50 лет не видела подобного. Во время прошлогоднего контрнаступления ВСУ освободили 10 тысяч кв. км

Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія, Харьковская область
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